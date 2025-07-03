Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biriydi; iflas etti! Ardında binlerce mağdur bıraktı

Türkiye'de bir dönem inşaat sektörünün devlerinden biri olan Fi Yapı İnşaat AŞ iflas etti.

Türkiye’nin bir dönem en büyük inşaat şirketlerinden olan Fi Yapı İnşaat AŞ, mahkeme kararıyla iflas etti.

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, teslim edilmeyen yaklaşık 4 bin daire ve dükkan, binlerce vatandaşı mağdur etti. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası şirket sahibi Fikret İnan hakkında dava açıldı, Fi Yapı TMSF’ye devredildi.

İnan, 2022’de beraat ederek şirketini geri aldı, ancak şirketin Fi Side projesinin 6 yıl boyunca TMSF kayyumları tarafından “talan edildiği” iddia edildi.

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