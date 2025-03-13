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Türkiye'nin en büyük spor salonu zinciri MACFit satıldı

Türkiye'nin en büyük spor salonu zinciri MACFit satıldı
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Türkiye’nin en büyük spor salonu zincirlerinden biri olan MACFit’in sahibi Mars Spor Kulübü ve Tesisleri İşletmeciliği A.Ş., Polonyalı Benefit Systems şirketine satıldı.

Türkiye genelinde 121 fitness salonu, 305 bin aktif üye ve 1,4 milyon dijital üyeye sahip olan MACFit, satış işlemleri içim Rekabet Kurumu'ndan onay beklemeye başladı.

Türkiye'nin en büyük spor salonu zincirlerinden biri olan MACFit'in sahibi Mars Spor Kulübü ve Tesisleri İşletmeciliği A.Ş., Polonyalı Benefit Systems şirketine satılıyor.

Türkiye genelinde 121 fitness salonu işleten MACFit, 305 bin aktif üyeye ve 1,4 milyon dijital üyeye sahip. 2024 yılı finansal verilerine göre 112 milyon dolar ciro ve 50 milyon dolar faiz, vergi ve amortisman öncesi kâr (FAVÖK) elde eden şirket, önümüzdeki yıllarda büyümeyi hedefliyor.

Polonyalı Benefit Systems’in yaptığı açıklamada, MACFit’in 2025’te 26 yeni spor salonu, 2026’da ise 22 yeni şube açmayı planladığı belirtildi. 2007 yılında kurulan MACFit, 2010’da Esas Holding ve Actera Group’un yatırımıyla büyüme sürecine girmişti.

Etiketler MACFit türkiye macfit satıldı Mars Spor Kulübü ve Tesisleri İşletmeciliği Polonyalı Benefit Systems
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