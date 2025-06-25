Türkiye'nin ''en güçlü'' gayrimenkul yatırım şirketleri açıklandı

PrimeGlobal’in yayımladığı araştırmaya göre, 204,9 milyar liralık varlıkla Emlak Konut GYO Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım şirketi oldu.

PrimeGlobal’in yayımladığı araştırmaya göre, 204,9 milyar liralık varlıkla Emlak Konut GYO Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım şirketi oldu.

PrimeGlobal’in yayımladığı araştırmaya göre, 204,9 milyar liralık varlıkla Emlak Konut GYO Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım şirketi oldu. En yüksek likitideye (nakte) sahip şirket Torunlar olurken, borçluluğu en düşük oran Özak GYO ve NEF öne çıktı.

Uluslararası danışmanlık ve denetim ağı PrimeGlobal’in Türkiye temsilcisi Asalı Bağımsız Denetim AŞ tarafından hazırlanan “Türkiye’nin En Güçlü 10 Gayrimenkul Yatırım Şirketi” araştırmasının sonuçları açıklandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan finansal tablolar baz alınarak yapılan analizde, şirketlerin 31 Aralık 2024 tarihli bilançoları incelendi. Değerlendirme; varlık büyüklüğü, likidite (nakit ve benzeri) durumu, borç/varlık oranı gibi kriterler üzerinden gerçekleştirildi.

Emlak Konut GYO toplam varlıkta zirvede

Araştırma sonuçlarına göre, 204,9 milyar liralık toplam varlık ile Emlak Konut GYO Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım şirketi oldu. Emlak Konut’u, 123 milyar lira ile Rönesans Gayrimenkul, 115,4 milyar lira ile Torunlar GYO, 65,4 milyar lira ile Nef ve 63 milyar lira ile Ziraat GYO izledi.

Emlak Konut GYO varlık büyüklüğüyle liderliğini sürdürürken, Rönesans ve Torunlar GYO geniş alışveriş merkezi portföyleriyle, Nef ise Marmara ve Ege’deki geniş arsa stoğuyla öne çıktı.

Borçluluğu En düşük Oran Özak GYO’da

Borçların toplam varlıklar içindeki payının en düşük olduğu şirket ise %1,33 ile Özak GYO oldu. Onu, %1,62 ile Nef, %1,73 ile Torunlar GYO izledi.

İlk 10’daki diğer şirketler Ziraat GYO, İş GYO, Akiş GYO, Emlak Konut GYO, Sinpaş GYO, Halk GYO ve Rönesans Gayrimenkul olarak sıralandı. Düşük borç oranları, şirketlerin daha az riskle faaliyet gösterdiğine işaret ediyor. Bununla birlikte, bazı firmaların geçici olarak yüksek borç oranlarına sahip olduğu, bunun da büyük ölçekli projelerin finansmanından kaynaklandığı belirtildi.

'Bilanço kalitesi, sektörde yeni rekabet avantajı'

Likiditede de (Nakit ve Nakit Benzeri) Torunlar ilk sırada

Zorlu piyasa koşullarına rağmen güçlü nakit pozisyonunu koruyan şirketler de listelendi. En yüksek nakte sahip şirket, 9,7 milyar lira ile Torunlar GYO oldu. Emlak Konut GYO 8,3 milyar lira, Rönesans Gayrimenkul 3,3 milyar lira, NEF ise 2.035 milyar lira ile sıralamayı takip etti.

Listenin devamında Özak GYO, Avrupakent GYO, Ziraat GYO, İş GYO, Sinpaş GYO ve Halk GYO yer aldı.