Türkiye’nin en zengini Murat Ülker'den herkesi şaşırtan açıklama

Güncelleme:

Yıldız Holding ve Godiva Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker "Babam, evi anamın üstüne yapmıştı, biz de öyle yaptık" diyerek annesinin evinde oturduğunu ve başka bir evininde olmadığını açıkladı.

Forbes Dergisi'nin 2025 yılı verilerine göre 'En zengin Türk' listesinin ilk sırasında yer alan iş insanı Murat Ülker Ekonomim'e verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Murat Ülker, Yıldız Holding’in, Ülker de dahil uluslararası operasyonlarını Londra’da Pladis Global adıyla kurduğu şirketin çatısı altında toplaması üzerine grubun Türkiye’den çıktığı yönündeki iddiaları yalanlarken "Aslında biz bir şeyi taşımadık, tersine yurt dışındakileri buraya getirdik. Türkiye’ye tescil ettik." dedi.

Murat Ülker İstanbul Boğazı'ndaki lüks yalısı için ise "Başka yerde evim yok, aramıyorum, lazım da değil, anamın evinde oturuyorum, çok şükür. Babam, evi anamın üstüne yapmıştı, biz de öyle yaptık. Hep evlatlar, aynı evdeyiz" dedi.

İşte Murat Ülker'in o açıklamaları:

"Bu laflar nerden çıkıyor, bilemiyorum ama herkes soruyor başka nerede evin var? Başka yerde evim yok, aramıyorum, lazım da değil, anamın evinde oturuyorum, çok şükür. Babam, evi anamın üstüne yapmıştı, biz de öyle yaptık. Hep evlatlar, aynı evdeyiz. Bir gün Rahmi Bey (Rahmi Koç) bile bana, ‘Yav sen ne iyi yaptın bütün işleri yurt dışına taşımışsın’ dedi. Ben o zaman anladım… Aslında biz bir şeyi taşımadık, tersine yurt dışındakileri buraya getirdik. Türkiye’ye tescil ettik. ‘Paraları aldı gitti’ diyorlar, çoluğuna, çocuğuna tabii ki para gönderebilirsin ama sermaye transferi Hazine’den izin ile olur.

Dünyanın her yerinde de böyledir. Mesela Godiva’yı alırken, Hazine’ye yazdık; ‘biz bunu alıyoruz, dar koridora girdik, tamam mıdır’ dedik. Hazine de yarım saatte cevap verdi, ‘tamam’ diye çünkü bu bir ihale, o da biliyor. Deselerdi ‘hayır’ alamazdık. Finansmanı nasıl oldu? Benim yurt dışından kredim var onu almışım. Yurt dışı yurt dışına kredi veriyor, 12 yıl vadeli dolar bazında faiz yüzde 2,5 aldık. Türkiye’den niye kredi alasın dolar bazında yüzde 15 faiz, alsan iş yapamazsın zaten. Herkes bir şey söylüyor da iş yapma şartları öyle değil. Mesela Japonya’da büyük işim vardı, oradaki işi orada finanse ediyordum çünkü niye Japonya’da faiz eksi ama onlar da oradaki parayı buraya getirmene müsaade etmiyor."

