Türkiye'nin fast food favorisi belli oldu! İşte en çok sipariş edilen yemekler

Türkiye’de hızlı ticaret hacmi 2025 yılında 388,7 milyar liraya ulaşarak rekor kırdı. Ticaret Bakanlığı raporuna göre, e-ticaret içindeki payı her geçen gün artan yemek ve süpermarket siparişlerinde şampiyonlar belli oldu. Vatandaşların yemek kategorisinde en çok tercih ettiği ürün 26,74 milyar liralık hacimle hamburger olurken, süpermarket alışverişlerinde "atıştırmalıklar" zirveye yerleşti.

Yoğun yaşam temposu ve gelişen lojistik altyapı, Türkiye'nin alışveriş alışkanlıklarını kökten değiştirdi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan rapora göre, 2025 yılında anında teslimat modeliyle gerçekleştirilen hızlı ticaret hacmi, bir önceki yıla göre %55,6 artarak 388,7 milyar liraya ulaştı.

Zirvenin Sahibi: Hamburger

Yemek kategorisi, hızlı ticaretin %69,5'ini oluşturarak pazarın lokomotifi oldu. Türk tüketicisinin en çok sevdiği ve en çok para harcadığı "hızlı yemek" listesinin başında açık ara farkla hamburger yer aldı.

Hamburger: 26,74 milyar TL
Pizza: 17,03 milyar TL
Tavuk Döner: 12,56 milyar TL
Lahmacun: 6,67 milyar TL

Listenin devamında ise ızgara köfte, çiğ köfte ve sandviç gibi pratik lezzetler yer aldı.

Market Alışverişinde "Atıştırmalık" Tutkusu

Hızlı ticaretin %30,5'ini oluşturan süpermarket kategorisinde ise tüketiciler en çok tatlı ve atıştırmalık ürünlere yöneldi. Çikolata, gofret ve bisküvi gibi ürünler 4,64 milyar liralık siparişle ilk sırada yer alırken; temizlik ürünleri, tavuk eti ve süt ürünleri en çok satın alınan diğer kalemler oldu. Pet şişe su siparişleri de 2,88 milyar liralık hacmiyle dikkat çekti.

Hızlı Ticaretin Başkenti: İstanbul

Veriler, hızlı ticaretin kalbinin büyükşehirlerde attığını bir kez daha kanıtladı. Toplam işlem hacminin %55,4'ü tek başına İstanbul'da gerçekleşirken, İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya takip etti.

E-Ticaret İçindeki Payı Hızla Artıyor

2019 yılında toplam e-ticaret içinde sadece %1,6'lık paya sahip olan hızlı ticaret, 2025 yılı itibarıyla bu payı %8,5'e çıkardı. Uzmanlar, "karanlık mağaza" (dark store) olarak adlandırılan dağıtım merkezlerinin artması ve motokurye ağının genişlemesiyle bu büyümenin 2026 yılında da devam edeceğini öngörüyor.

