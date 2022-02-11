Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Elektrik faturaları için kritik zirve başladı

Vatandaşı isyan ettiren elektrik faturalarının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, dağıtım şirketlerinin sahipleri ve üst düzey yöneticileri ile bir araya geldi. Toplantıda elektrik fiyatlarına yönelik nasıl bir adım atılacağı masaya yatırılacak.

Elektrik fiyatlarına yapılan zamma gelen tepkiler üzerine bakanlık harekete geçti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik dağıtım şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. 21 elektrik dağıtım bölgesinin üst düzey yöneticileri ile bir araya geldiği toplantı başladı. Gözler bu zirveden sonra çıkacak kademeli tarifeye yapılacak ayarlamalarda olacak.

1 Ocak'tan itibaren uygulamaya geçen elektrik fiyatlarına yapılan zamma gelen tepkiler üzerine harekete geçen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kademeli tarifeyi yeniden ele alıyor.

Görüşme kapsamında, yangın, sel, deprem ve yoğun kış koşulları gibi olası afet durumlarında şirketlerin planları ve yol haritaları masaya yatırılacak.



Şirket yetkililerinin, bu çerçevede küresel iklim değişikliği çalışmalarına ve afet senaryolarına ilişkin sunum yapmaları bekleniyor. Bakan Dönmez ayrıca, şirket yetkililerinden 2022'de yapılacak yatırımlar hakkında bilgi alacak.

HANE BAŞI 5 BİN TL DESTEK

Bu arada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada, 2021’de elektrik ve doğalgaz faturalarında 100 milyar liralık destekte bulunduklarını söyledi. Bu desteğin hane başı yaklaşık yıllık 5 bin lira olduğunu ifade eden Dönmez, dar gelirli vatandaşlara son 3 yılda 2.1 milyon haneye toplamda 6.4 milyar liralık destek sağlandığını belirtti.