Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi 19 Mart'ta açılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin ilk bor karbür tesisinin, 19 Mart Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Balıkesir'in Bandırma ilçesinde açılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dünya bor rezervinin yüzde 73'üne sahip olan Türkiye, bu alanda attığı adımlarla dikkat çekiyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde, Eti Maden tarafından yapılan çalışmalarla bor madeninin katma değerli yolculuğu hız kesmeden sürüyor. Geçen yıl 1 milyar 321 milyon dolarlık satış geliriyle rekor kıran Eti Maden, katma değerli borlu ürün dönüşümüyle yeni rekorlar yolunda ilerliyor. Bu kapsamda cevherin, borik asite dönüşümüyle başlayan süreç, borik asitten bor karbür üretimi ile devam ediyor.

Milli enerji ve maden politika kapsamında 2019'da temeli atılan Türkiye'nin ilk bor karbür tesisinde hazırlıklar tamamlandı. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapılan tesis, 19 Mart Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak. Tam kapasite çalıştığında 279 kişiye istihdam sağlayacak dev tesiste yılda 1000 ton bor karbür üretilecek. Elmas ve kübik bordan sonra en sert üçüncü madde olan bor karbür başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda kullanılıyor.

'BOR İHRACATINDA REKOR KIRDIK'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de son yıllarda Türkiye'nin borda attığı adımların meyvelerini toplamaya başladığını söyledi. Önceden borun çıkarıldığı gibi cevher olarak çok düşük fiyata ihraç edildiğini hatırlatan Dönmez, "Şimdi bor cevherini borik asite ve atıklarını da lityuma dönüştürüp satıyoruz. Bunun dışında kullanım alanlarını da artırıyoruz. Nitekim bu attığımız adımlar bize rekorlar getiriyor. 2 yıl üste üste bor ihracatında rekor kırdık. Yeni rekorlar için yeni tesisler ve katma değerli ürün portföyünü artması gerekiyordu. Bu tesisle bunu da yapmış olacağız" dedi.

Tesisin yapım aşamasında pandemide oluşan tedarik sıkıntısına rağmen hız kesmediklerini vurgulayan Bakan Dönmez, böylesine stratejik bir tesisin Türkiye'ye katkısının maddiyatın ötesinde olduğunu kaydetti. Bor cevherine göre bor karbürün kıyaslamasını yapan Dönmez, "Bor cevherindeki katma değer, borik asit gibi rafine ürünlerde 7 katına, bor karbür gibi ürünlerde 300 katına, bor karbürün kullanıldığı zırh sektöründe 2 bin katına, hatta roket nozul yapımı sektöründe 35 bin katına çıkmış oluyor" dedi.

Dünya genelinde Rusya, Çin, ABD ve Almanya'dan sonra Türkiye'nin de bor karbür üreten ülkeler arasına girdiğini belirten Bakan Dönmez, bu ürünle Türkiye'nin madencilikte bir üst lige çıktığını aktardı. Dönmez ayrıca Kütahya Emet'te de yıllık 5 bin ton kapasiteli yeni bor karbür tesisiyle ilgili çalışmalara başladıklarını söyledi.

DHA