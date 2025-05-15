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Türkiye'nin Pakistan mesajı turizmi vurdu: Rezarvasyonlar bir bir iptal ediliyor

Türkiye'nin Pakistan mesajı turizmi vurdu: Rezarvasyonlar bir bir iptal ediliyor
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Türkiye'nin Pakistan'a destek açıklaması yapması sonrası Hint turistler Türkiye'ye seyahat planlarını iptal etmeye başladı.

Hint turistler, Türkiye'nin Pakistan'ı destekleyen açıklamalarının ardından Türkiye'ye yönelik seyahat planlarını iptal etmeye başladı.

Seyahat sitelerinden elde edilen verilere göre Hintler, Pakistan'la yaşanan çatışmanın ardından Pakistan'a destek açıklamaları yaptığı gerekçesiyle Türkiye ve Azerbaycan'a yaptığı rezervasyonları iptal ediyor.

REZERVASYON İPTALLERİ YÜZDE 250 ARTTI

Türkiye ve Azerbaycan'ın Hindistan'ın Pakistan'a yönelik askeri saldırısının ardından Pakistan'ı destekleyen açıklamalarda bulunmasının ardından Hintler bu iki ülkeye rezervasyonlarını iptal etmeye başladı.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, seyahat acentesi Makemytrip, çarşamba günü yaptığı açıklamada; Türkiye ve Azerbaycan'a yapılan rezervasyonların son bir hafta içinde, gerilimin alevlenmesinden önceki döneme kıyasla yüzde 60 düştüğünü ve iptallerin yüzde 250 arttığını söyledi.

Seyahat acentesinin sözcüsü rezervasyon iptallerini desteklediklerini belirterek, Azerbaycan ve Türkiye'ye zorunlu olmayan seyahatlerin yapılmamasını önerdi. Acente ayrıca, iki ülkeye yönelik promosyon ve tekliflerin durdurulduğunu söyledi.

DİĞER SEYAHAT PLATFORMALARI DA HİZMETLERİ DONDURDU

Le Travenues Technology, Easy Trip Planners ve Cox & Kings gibi diğer seyahat platformları da Çin'in yanı sıra Türkiye ve Azerbaycan'a promosyon veya seyahat hizmeti sunmayı durdurdu.

Cox & Kings yöneticilerinden Karan Agarwal yaptığı açıklamada, durumu yakından izlemeye devam edeceklerini ve uygun olduğunda faaliyetlere yeniden başlayacaklarını söyledi.

PANDEMİ SONRASI TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'A SEYAHATLERİ ARTMIŞTI

Türkiye ve Azerbaycan, pandemi sonrası seyahatlerin artmasıyla birlikte, yakınlıkları ve uygun fiyatlı olmaları nedeniyle Hintler için popüler bir destinasyon olarak ortaya çıkmıştı.

Hindistan'ın havacılık düzenleyicisine göre, 2024 yılında yaklaşık yarım milyon Hint Türkiye'yi ziyaret etti ve bu sayı 2019'a göre yaklaşık yüzde 100 arttı.

Hindistan'ın en büyük havayolu şirketi IndiGo'yu işleten InterGlobe Aviation, 2023'ten bu yana Azerbaycan'ın Bakü şehrine doğrudan uçuşlar düzenliyor. 2024'te 80 binden fazla Hint Azerbaycan'ı ziyaret etti.

ERDOĞAN "YANINIZDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ" DEMİŞTİ

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, çarşamba günü X'te yaptığı paylaşımda, Pakistan'a gösterdiği "güçlü destek ve sarsılmaz dayanışma" nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnetlerini sunmuştu. Erdoğan bu paylaşıma verdiği yanıtta "Geçmişte olduğu gibi gelecekte de, iyi ve kötü günlerinizde, sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz" demişti.

Azerbaycan, ise 7 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Pakistan'a dayanışmasını dile getirdi ve Hindistan'ın askeri saldırılarını kınadı .

Dünya Gazetesi

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Etiketler hindistan türkiye seyahat acentesi turist
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