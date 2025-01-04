Türkiye'nin ünlü fast-food markası yurt dışına açılıyor

Türkiye'de 100'den fazla şubesi bulunan Etiler Marmaris, 2025 yılında ABD ve Avrupa'da yeni şubeler açmayı hedefliyor.

Türkiye'de 100’den fazla şubeye ulaşan yerli fast-food markası Etiler Marmaris, yönünü yurt dışına çevirdi. Bu kapsamda ilk şubesini Çin’in Zhejiang Bölgesi’nde açan firma 2025 yılında başta; ABD, Londra, Berlin, Moskova, Prag ve Bükreş olmak üzere önemli merkezlerde şube açmayı hedefliyor. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Etiler Marmaris CEO’su Seyhan Eripek, “Dünyanın birçok önemli markası ülkemizde önemli cirolar yapıyor ve kendi ülkelerine ekonomik girdi sağlıyor. Biz de buradan yola çıkarak Türkiye’de olduğu gibi yurt dışında da birçok önemli merkezde şubelerimizi açmayı hedefliyoruz. İlk şubemizi Çin’de açtık. Londra’da 2 şube için franchise anlaşması yapıldı. Bunun dışında Berlin, Moskova, Prag ve Bükreş’te de anlaşmalarımızı tamamladık. Hedefimiz ise 2025 yılı için belirlediğimiz noktalarda en az 35 şube açmak” dedi.

Markanın İstanbul Etiler’de 1994 yılında kurulduğunu ve günümüze kadar birçok önemli atılımlarda bulunduğunu anlatan Eripek, “Yaptığımız girişimler ve verdiğimiz hizmetle Türkiye’de bir ekol haline geldik. 7’den 70’e herkesin damak tadına hitap eden markamız Türkiye’nin birçok noktasında bulunan 100’den fazla şubesi ile ülke sınırları içindeki deneyimini kanıtlamış durumda” diye konuştu.

Tercih edilmelerindeki en önemli unsurun ürünlerdeki doğallık ve tazelik olduğunu belirten Eripek, “Ürünlerimizin genelinde hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Büfelerimizde kullandığımız ürünlerin çoğunu günlük olarak temin ediyoruz ve müşterilerimize sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Eripek, “Fast-food ve yemekseverler tarafından bu kadar çok tercih edilmemizin sebebi 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermemizdir. Yaklaşık 30 yıllık serüvenimizde Türkiye sınırları içinde marka olarak kendimizi kanıtladık. Bu noktadan yola çıkarak yurt dışı yatırımlarımızla ilgili olarak çalışmalara başladık ve bir yol haritası belirledik” dedi.

‘RİSK ALMASI GEREKTİĞİNİ DEĞERLENDİRDİK’

Global çapta bilinirliği olan birçok fast-food markasının Türkiye pazarında önemli bir yer edindiğini söyleyen CEO Eripek, “Global fast-food firmaları ülkemizde önemli gelirler sağlıyor ve ülkelerine ciddi bir ekonomik girdi getiriyor. Bu noktada yönetim kurulumuzla Etiler Marmaris gibi bir firmanın risk alması gerektiğini ve uluslararası piyasaya açılmamız gerektiğini değerlendirdik. 2025 yol haritamızı da buna göre şekillendirdik” diye konuştu.

‘TÜRK FAST-FOODUNU İNSANLARIN BEĞENİSİNE SUNACAĞIZ’

Yeni yılda uluslararası piyasada adlarını daha çok duyurmayı hedeflediklerini aktaran Eripek, “Dünyanın birçok önemli merkezinde Türk fast-foodunu, yerli ve milli yiyeceklerimizi orada yaşayan insanların beğenisine sunacağız. Türkiye’de olduğu gibi yurt dışında da 7 gün 24 saat esasına dayalı bir sistem kuracağız. Bu kapsamda global markalar ile yarışıp kendimize bu alanda yer edineceğiz” ifadelerini kullandı.

‘HEDEFLERİMİZE ULAŞIRSAK İÇ PİYASADAKİ HAREKETLİĞİ ARTIRACAK’

Buradaki en büyük hedeflerinin ise yurt dışında yaptıkları bu atılımlar ile yurt içindeki piyasayı hareketlendirmek olduğunu söyleyen Eripek, “Yerli fast-food ürünlerimizin kendi ülkesinde tadına varan yabancı turistler, ülkemize geldiğinde de bu ürünleri yerinde tatma fırsatı yakalayacak. Buradan yola çıkarsak ve hedeflerimize de ulaşırsak bu iç piyasada hareketliliği de artıracak” dedi.

‘2025 YILI İÇİN EN AZ 35 ŞUBE AÇMAYI HEDEFLİYORUZ’

İlk şubeyi Çin’in Zhejiang Bölgesi’nde açtıklarını da hatırlatan Eripek, “Hedeflerimize ulaşıp ülke ekonomisine ciddi bir gelir getirmeyi istiyoruz. Yol haritamızın başlangıç noktası Çin’di. Buradaki şubemizi faaliyete geçirdik. Türk nüfusunun da yoğun olduğu bölgelerde faaliyet göstermek istiyoruz. Çin’den sonra sırasıyla ABD ve Avrupa’nın birçok noktasında çalışmalarımız sürüyor. Londra’da 2 şube için franchise anlaşması yapıldı. Bunun dışında Berlin, Moskova, Prag ve Bükreş’te de anlaşmalarımızı tamamladık. Hedefimiz ise 2025 yılı için belirlediğimiz noktalarda en az 35 şube açmak” diye konuştu.

DHA