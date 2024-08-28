Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı

Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar olurken, ikinci sırada Haluk Bayraktar, üçüncü sırada Mustafa Rahmi Koç yer aldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2023 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

Buna göre Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Bayraktar, 1,95 milyar liralık tahakkuk ile ilk sırada yer aldı.

Onu ikinci sıradaki Lütfü Haluk Bayraktar ve üçüncü sıradaki Mustafa Rahmi Koç takip etti.

Rahmi Koç'un tahakkuk eden vergisi 480 milyon lira olarak kaydedildi.

Listede ilk on içerisinde yer alan ve adının açıklanmasını isteyen diğer isimler ise beşinci sıradaki İpek Kıraç ve yedinci sıradaki Mehmet Ömer Koç oldu.

İpek Kıraç'ın tahakkuk eden vergisi 480 milyon lira oldu.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, 261,7 milyon liralık tahakkuk ile 7'nci sırada yer aldı.

Diğer rekortmenler ise adının açıklanmasını istemedi.

KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLİĞİ

Kurumlar vergi rekortmenliğinde ilk üç sıra Ziraat Bankası, Garanti Bankası ve Akbank şeklinde oluştu.