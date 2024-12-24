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Türkiye'nin yarım asırlık bir devi daha iflas etti

Türkiye'nin yarım asırlık bir devi daha iflas etti
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Türkiye’nin nakliyat sektöründen önde gelen firmalarından 50 yıllık Soylu Nakliyat iflas etti.

Türkiye'nin nakliyat sektöründe 50 yıldır hizmet veren Soylu Nakliyat ve Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi, iflas etti. 1974 yılından bu yana "Evden eve nakliyat ve eşya taşıma" alanında faaliyet gösteren şirket, son dönemlerde yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne iflas başvurusunda bulundu.

Soylu Nakliyat, Türkiye genelinde İstanbul'dan Kars'a kadar geniş bir coğrafyada hizmet veriyordu. Yattan fabrikaya, tarihi eserden bankamatiğe kadar her çeşit taşımacılığı gerçekleştiren şirket, son yıllarda ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Bu sıkıntılar, konkordato sürecine başvurmasına neden oldu. Ancak, mahkeme, borçların yeniden yapılandırılamayacağına kanaat getirerek iflas kararını verdi.

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirkete bir yıllık kesin mühlet tanıdı ve iflas kararını resmileştirdi. Bu süreçte, şirketin mal varlıklarının korunması için gerekli önlemler alındı. Konkordato sürecinde alınan tedbir kararları da kesin mühlet süresi boyunca geçerli olacak. Mahkeme, İcra ve İflas Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince bu kararların kamuoyuna ilan edilmesini sağladı.

Soylu Nakliyat'ın iflası, hem çalıştığı firmalar arasında hem de rakiplerinde şok etkisi yarattı. Şirketin müşterileri arasında Turkcell, Polisan, İş Bankası, Bosch, Beymen, Borusan, Bauhaus gibi dev şirketler bulunuyordu. Bu iflas, bu firmaların lojistik süreçlerini yeniden değerlendirmelerine yol açabilir. Ayrıca, nakliyat sektöründe rekabet dengelerini de değiştirebilir.

Soylu Nakliyat, sadece evden eve nakliyatla sınırlı kalmayıp, asansörlü taşımacılık, bankamatik, ofis, ses ışık sistemleri, arşiv, bina araç, tarihi eser, üniversite, fabrika, yat ve şirket taşımacılığı gibi geniş bir hizmet yelpazesine sahipti. Bu çeşitlilik, şirketin sektörde önemli bir yer edinmesine neden olmuştu.

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde kayıtlı diğer alacaklılar ve ilgililer için süreç, mahkemenin atadığı komiser heyetinin raporları doğrultusunda devam edecek. Bu süreçte, borçların ödenmesi ve varlıkların tasfiyesi konusunda nasıl bir yol izleneceği belirsizliğini koruyor.

 

Etiketler Soylu Nakliyat Türkiye'nin 50 yıllık devi iflas
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