Türkiye'nin yarım asırlık bir devi daha iflas etti!

Balıkesir Burhaniye’de 1983 yılından bu yana faaliyet gösteren ve bölgenin en büyük yumurta üreticilerinden biri olan Gül-Tav Tavukçuluk için yolun sonu göründü. Mahkeme tarafından verilen iflas kararıyla birlikte, yıllık 50 milyon adetlik devasa üretim kapasitesine sahip tesislerin tasfiye süreci başladı.

Marmara Bölgesi'nin en önemli yumurta tedarikçilerinden biri olan Balıkesir merkezli Gül-Tav Tavukçuluk, ekonomik dalgalanmalara daha fazla dayanamayarak kepenk indirdi. 1983 yılından bu yana sofralara milyonlarca yumurta ulaştıran dev şirket için Burhaniye 1. Asliye Hukuk Mahkemesi nihai kararını verdi.

Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla yürütülen davada, Gül-Tav Tavukçuluk Hayvancılık Süt ve Süt Ürünleri Ltd. Şti.’nin iflasına hükmedildi. Kararın ardından şirketin mal varlıklarının satışı ve borçların ödenmesi için Burhaniye İcra Dairesi tarafından tasfiye işlemleri resmen başlatıldı. Şirketin tüm varlıkları kurulan iflas masasına devredilecek.

Yıllık 50 Milyon Yumurta Üretiyordu

Kuruluşundan bu yana "gıda güvenliği" odaklı üretim anlayışıyla tanınan firma, yıllık 50 milyon yumurta üretim kapasitesiyle sektörün lokomotifleri arasındaydı. Ancak son yıllarda artan yem maliyetleri, enerji giderleri ve yumurta sektöründe yaşanan daralma, 43 yıllık bu devin mali yapısını bozdu. Şirket, tüm çabalara rağmen mali sıkıntıları aşamayarak iflas noktasına geldi.

Şirketin hukuki süreci Avukat Erman Pazarbaşı aracılığıyla takip edilirken, mahkemenin 2016/219 Esas sayılı dosya üzerinden verdiği kararla birlikte alacaklılara çağrı yapıldı. İcra ve İflas Kanunu’nun 166. maddesi kapsamında, şirketten alacağı bulunan kişilerin ve kurumların hak talebinde bulunmak üzere iflas masasına başvurmaları gerekiyor.

Özellikle Balıkesir ve çevresinde ciddi bir istihdam sağlayan ve yerel ekonominin güçlü kalemlerinden biri olan Gül-Tav'ın iflası, bölge üreticileri arasında da endişeyle karşılandı. Dev tesisin tahliye süreci sürerken, tesislerin gelecekte başka bir yatırımcıya satılıp satılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.