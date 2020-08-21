Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketimi ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ağustos Çarşamba günü duyuracağını açıkladığı müjdeyi bugün kamuoyuyla paylaştı.



Dolmabahçe'de basın toplantısı düzenleneyen Erdoğan, müjdeli haberin Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulunduğunu ve keşfedilen rezervin 320 milyar metreküp olduğunu söyledi.

Erdoğan, bu rezervin 2023 yılında ‘milletin hizmetine sunulacağını’ ve Türkiye’nin bu sayede ‘net doğalgaz ihracatçısı olacağını’ belirtti.

TÜRKİYE'NİN YILLIK DOĞALGAZ TÜKETİMİ NE KADAR?

Erdoğan'ın doğalgaz müjdesinin hemen ardından, enerjide dışa bağımlı olan Türkiye'nin yıllık ne kadar doğalgaz tükettiği gündeme geldi. Reuters haber ajansı bulunan doğalgazın Türkiye'nin 20 yıllık ihtiyacını karşılayacağını öne sürmüştü. Yetkililer, Erdoğan'ın açıklamasının aksine üretime 2023'te değil, 7-10 yılda başlanabileceğini savunmuştu.

Türkiye’nin yıllık doğalgaz ihtiyacı 50 milyar metreküp dolayında.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 2019 başında yaptığı tahminde, Türkiye'nin 52 milyar 133 milyon 229 bin 503 metreküp doğalgaz tüketileceği tahmin edilmişti. Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği ise yıl sonunda bir açıklama yaparak, Türkiye'nin 2019'daki doğal gaz tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 9 azalarak 44,9 milyar metreküpe gerilediğini bildirmişti.

Verilere göre, Türkiye 2018’de 49,3 milyar metreküp doğalgaz tüketti. 2020 yılına dair ise Türkiye’nin 46 milyar metreküp doğalgaz tüketeceği tahmin ediliyor.

Türkiye’nin yıllık 50 milyar metreküp civarında doğalgaz tükettiği düşünüldüğünde, Erdoğan’ın açıkladığı doğalgaz rezervi, Türkiye’nin yaklaşık 6,5 yıllık doğalgaz tüketimine karşılık geliyor.