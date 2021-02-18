Türkiye'ye 15 milyar dolarlık portföy girişi oldu

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti. İşgalci Ermenistan'ın Karabağ'dan sökülüp atılması, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin gücünü sahada bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir" açıklamasında bulundu.
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