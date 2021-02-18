  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 18 Şubat 2021 18:03

Türkiye'ye 15 milyar dolarlık portföy girişi oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, son aylarda Türkiye'ye 15 milyar doların üzerinde portföy girişi olduğunu açıkladı.

Türkiye'ye 15 milyar dolarlık portföy girişi oldu
A+ A-

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti. İşgalci Ermenistan'ın Karabağ'dan sökülüp atılması, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin gücünü sahada bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir" açıklamasında bulundu.

 

türkiye , yurtdışı , portföy
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM