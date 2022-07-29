Türkiye'ye gelen turist sayısı belli oldu

2022'nin ilk 6 aylık döneminde Türkiye'ye gelen turist sayısı 19 milyon 530 bin 618 oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre, Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin 16 milyon 365 bin 80’nini yabancılar, 3 milyon 165 bin 538’ini ise yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu.



Yılın ilk 6 aylık döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 185,72 artış yaşandı.



Türkiye’ye Ocak-Haziran 2022 döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 293,21 artış ve 2 milyon 30 bin 548 ziyaretçi ile Almanya birinci, yüzde 94,97 artış ve 1 milyon 455 bin 912 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) ise yüzde 2464,50 artış ve 1 milyon 264 bin 275 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı. İngiltere’yi, Bulgaristan ve İran izledi.



Türkiye’ye bu yılın haziran ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı da geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 144,91 artış gösterdi. Haziran ayında Türkiye, 5 milyon 14 bin 821 ziyaretçiyi ağırladı.



Haziran ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralaması da değişmedi. Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 204,20 artışla Almanya birinci, yüzde 243,30 artışla Rusya Federasyonu ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) ise yüzde 4202,32 artışla üçüncü sırada yer aldı. İngiltere’yi, Bulgaristan ve İran izledi.

İHA