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  3. 07 Kasım 2020 10:15

Türkiye'ye rekor üstüne rekor kıran dolar kuru için kritik uyarı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye’den sorumlu ülke notları direktörü Douglas Winslow, Türkiye’nin dolar kurunun aşağı çekilmesi için yaptığı hamlelerin yeterli olmadığının altını çizerek, döviz rezervinin azalması durumunda yıl sonuna kadar faiz artışının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Türkiye'ye rekor üstüne rekor kıran dolar kuru için kritik uyarı
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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye’den sorumlu ülke notları direktörü Douglas Winslow, Türkiye’nin attığı adımların TL’deki değer kaybını tersine çevirmek için yeterli olmadığını, döviz rezervleri ve dış finansman koşullarının ise Ağustos’taki görünüm indiriminden beri daha fazla bozulmamış olsa da kredi notunun zayıf noktaları olduğunu söyledi.

YILSONUNA DİKKAT ÇEKTİ

Reuters’ın sorularını yanıtlayan Winslow, tarihi dip seviyeleri gören TL’de, yüksek enflasyon ve azalan döviz rezervlerinin yarattığı baskının artması halinde yıl sonuna kadar politika faizinde artırım ihtimalinin “belirgin derecede” yükseleceğini ifade etti.

 Fitch Türkiye’nin kredi notu görünümünü Ağustos ayında “negatif”e indirdi. Buna gerekçe olarak azalan döviz rezervlerinden dolayı dış finansman risklerinin artmasını, negatif reel faiz oranlarını, cari açığın artmasına yol açan güçlü kredi büyümesini ve para politikasının bağımsızlığını yitirmesini göstermişti.

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