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Türkiye'ye turist akını: 54 milyonu aştı

Türkiye'ye turist akını: 54 milyonu aştı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin yılın ilk 10 ayında 54 milyon 629 bin 687 ziyaretçi ağırladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye, 2024 yılının 10 aylık döneminde toplam 54 milyon 629 bin 687 ziyaretçi ağırladı. Gelen ziyaretçilerin 47 milyon 306 bin 764'ünü yabancılar oluşturdu. Yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,03 arttı. Yılın 10 aylık döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,05 artış ve 6 milyon 249 bin 998 kişi ile Rusya Federasyonu 1'inci, yüzde 6,43 artış ve 6 milyon 83 bin 421 kişi ile Almanya 2'nci, yüzde 16,98 artış ve 4 milyon 209 bin 967 kişi ile de İngiltere (Birleşik Krallık) 3'üncü oldu. İngiltere'yi İran ve Bulgaristan takip etti" denildi.

EKİM AYINDA YÜZDE 9,25'LİK ARTIŞ

Türkiye'ye ekim ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısının da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,25 artarak 5 milyon 448 bin 459'a ulaştığı belirtilerek, "Ekim ayında Türkiye'nin en çok ziyaretçi ağırladığı ülkeler sıralamasında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,59 artış ve 925 bin 928 kişi ile Almanya 1'inci, yüzde 15,53 artış ve 776 bin 618 kişi ile Rusya Federasyonu 2'nci, yüzde 20,19 artış ve 530 bin 586 kişi ile de İngiltere (Birleşik Krallık) 3'üncü oldu. İngiltere'yi İran'ın takip ettiği sıralamada Bulgaristan 5'inci sırada yer aldı" ifadelerine yer verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin yılın ilk 10 ayında 54 milyon 629 bin 687 ziyaretçi ağırladığını duyurdu.

DHA

Etiketler türkiye turist sayısı Kültür ve Turizm Bakanlığı
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