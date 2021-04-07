Türksat 5B uydusu geliyor! Tarih belli oldu
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusunun bu yılın dördüncü çeyreğinde uzaya fırlatılacağını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Türksat 5A, mayıs ayının ilk haftasında 31 derece doğu yörüngesine ulaşacak" dedi.
Bakan Karaismailoğlu "Türksat 5B haberleşme uydumuzu da bu yılın dördüncü çeyreğinde uzaya fırlatacağız." açıklamasında bulundu.
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