Türkşeker: Ülkemiz dünyanın en ucuz şekerini tüketmektedir

Türkşeker, şeker pancarı ekiminin azaldığı, pandemi şartlarının üretimi zorlaştırdığı 2020-2021 döneminde 1 milyon 100 bin ton şeker üretimi gerçekleştirerek, tüm zamanların üretim rekorunu kırdığını açıkladı.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’den yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın açıkladığı pancar alım taban fiyatının da etkisiyle yıllık kotası 936 bin ton olan Türkşeker ürettiği fazla şekerin yaklaşık 140 bin tonunu ihraç ederek 7 yıl aradan sonra ilk ihracatını yapmış, son 20 yılın ihracat rekorunu kırmış, cari açığa yaklaşık 60 milyon USD olumlu bir etki yapmıştır” denildi.



TÜRKŞEKER YENİ SEZONDA 500 BİN TON ŞEKER ÜRETTİ

Yapılan açıklamada 2021-2022 döneminde ise Türkşeker 14 fabrikası ile üretime devam ettiğini belirterek, “Son iki ayda üretilen şeker miktarı yaklaşık 500 bin tondur. Ülkemizin yıllık şeker ihtiyacı yaklaşık 2,7 milyon tondur. Türkşeker sorumlu olduğu üçte bir üretimi yapmayı hedeflemektedir” bilgisi verildi.

"ŞEKER ARZINDA PROBLEM YOK"

Mevcut stokları ve devam eden üretimi ile hiçbir şarta bağlı olmaksızın piyasanın taleplerinin karşılandığı bildirilen açıklamada, Türkşeker’in almış olduğu aksiyonlarla, mevcut stok ve üretimini planlanan şekilde devam ettiği bildirildi. İddia edildiği gibi şeker arzında herhangi bir problem olmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ÜLKEMİZ DÜNYANIN EN UCUZ ŞEKERİNİ TÜKETMEKTEDİR"

"Ülkemiz dünyanın en ucuz şekerini tüketmektedir. Türkşeker yüzde 25 fiyat güncellemesi yaptı ve piyasada oluşan zam beklentisini karşıladı. Türkiye şeker sanayiinde bir ilki yaşıyoruz. Dünya Borsa fiyatının altında hem vatandaşlarımıza hem de sanayicimize şeker arzı sağlıyoruz. Türkşeker’in önümüzdeki yıl Eylül ayında başlayacak yeni üretim dönemine kadar bir zam planlaması bulunmamaktadır. Yeni bir zam beklentisi içinde stokçuluk eğiliminde olanlar bu işten zarar görürler.”

Türkşeker’in paketli şekerde üretim kapasitesini öncelikli olarak aylık 10 bin tona çıkardığı Aralık 2021 için üretim tonaj miktarı 20 bin ton olarak planlandığı bildirilen açıklamada, “19 Kasım 2021 tarihinde çok sayıda firmanın katıldığı, 30 bin tonluk şeker ihracat ihalesi yapılmıştır. Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesinden alınan 125 bin tonluk C şekeri ihraç izni doğrultusunda kalan 95 bin ton şekerin önümüzdeki günlerde iç piyasa ihtiyaçları da gözetilerek imalatçı ihracatçı firmalara satılması planlanmaktadır. Türkşeker sadece bu dönemin değil önümüzdeki dönemlerinde planlamasını yapmaktadır. Hem şeker pancarı üreticilerimizi artan girdi maliyetlerinin baskısından korumak, tarımsal destekleri artırmak hem de yeterli pancar ekimi ve şeker üretimi için bütün tedbirler alınmaktadır. Türkşeker bir asırdır olduğu gibi bu zorlu süreçte de çiftçimizin yanında olacaktır” bilgisine yer verildi.