TUSAŞ, 3 yılda 6 projeyle 2 kat büyüdü

Üç yıl önce göreve gelen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil döneminde, Milli Muharip Uçak, Hürjet, Atak 2, Genel Maksat Helikopteri (Gökbey), Aksungur insansız hava aracı (İHA) ve Small GEO projeleri başlatıldı. Bu projelerden üçü: Gökbey, Hürkuş-B (eğitim uçağı) ve Aksungur ilk uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdi.



TUSAŞ’ta personel sayısı 2016 yılında 5 bin 254 iken, günümüzde toplam 9 bin 414’e ulaştı. Bu zaman diliminde şirketin cirosu da iki kart artarak, 2016’da 1 milyar 260 milyon USD’den, 2019 sonu itibariyle 2,5 milyar dolara çıkması bekleniyor. TUSAŞ’ın çalışan sayısını artırması da Ankara Sanayi Odası tarafından 2017 yılından bu yana “İstihdam Şampiyonu” olarak ödüllendiriliyor.

TUSAŞ’ta 9 bin 414 kişi istihdam ediliyor. (Fotoğraf: Haber Aero)

Yurt dışından 72 mühendis istihdam edildi

Yurt dışında eğitim gören Türk gençlerini ülkemize kazandırmak için “S.K.Y. int” programını uygulamaya koyan TUSAŞ, nitelikli personel konusunda önemli bir adım attı. Program kapsamında Almanya ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden ilk etapta 48 stajyer mühendis şirkete katılarak, Milli Muharip Uçak (MMU), Atak, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri, Gökbey, Anka, Anka-S gibi uluslararası alanda yakından takip edilen milli projelerde görev aldı. Bugüne kadar TUSAŞ’a toplam 72 stajyer mühendis yurt dışından Türkiye’ye gelerek şirketin yürüttüğü projelerde istihdam edildi.

Yerli savaş uçağı üretimi sürüyor

TUSAŞ’ın 3 yıl içinde başlattığı en önemli ve en büyük bütçeli proje ise Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ihtiyacını karşılamak üzere yola çıkılan Milli Muharip Uçak oldu. Projeyle, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek yurt içi imkân ve kabiliyetler ile tasarlanan savaş uçağının üretilmesi amaçlanıyor.

Milli Muharip Uçak’ın 2023’te fabrikadan çıkması hedefleniyor. (Fotoğraf: Haber Aero)

MMU projesinde yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dâhili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi özellikler bulunacak. Tüm bu teknolojik çalışmalar ile Türkiye, dünyada ABD, Rusya ve Çin’den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek alt yapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasındaki yerini alacak.

İlk uçuşunu yapan Aksungur’da üretim sürüyor. (Fotoğraf: Haber Aero)

TUSAŞ’ta 2016’dan bu yana dikkat çeken bazı önemli gelişmeler de şöyle:

İlk kez yurt dışına T129 Atak helikopteri satışı için kontrat imzalanması (Pakistan 30 adet)

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın 4. büyük tek çatı Kompozit Binası inşaatı. (2020 Haziran ayında hizmete girecek.)

Ses Altı Rüzgâr Tüneli Projesi başlatıldı.

2017 yılından bu yana Ar-Ge harcamasında Türkiye ikincisi.

Yıldız, Hacettepe, ODTÜ, İTÜ ve Uludağ üniversitelerinde Teknopark ofisleri kuruldu.

ABD, Fransa, Malezya, Pakistan ve İngiltere ofisleri açıldı.

Boeing yılın tedarikçisi ödülü verdi.

İSO 500 sıralamasında 2016 yılında 29. olan şirket, 2018 yılında 22’nciliğe yükseldi.