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TÜSİAD Baş Ekonomisti: Şoklara açık hale gelmiş durumdayız!

TÜSİAD Baş Ekonomisti: Şoklara açık hale gelmiş durumdayız!

TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Türkiye Bankalar Birliği üyeleriyle bir araya gelmesini değerlendirdi.

TÜSİAD Başekonomisti Altınsaç, Merkez Bankası'nın bankalarla yapacağı görüşmeyi değerlendirdi. Faiz indiriminin yanlış zamanda yapıldığını belirten Altınsaç, bilinenin aksine faiz indiriminin bankaların karlılığını artırdığını söyledi.

Haber Global canlı yayınına bağlanan Altınsaç, kur dalgalanmalarının olduğu dönemlerde bankacılarla görüş alışverişi yapıldığını belirterek, bu durumun önceki süreçlerde de yaşandığını belirtti.

"BU DURUM BANKALARIN KÂRLILIĞINI ARTIRIR"
Altınsaç, faizlerin düşmesinin bankaların karlılığını artırdığını vurgulayarak, "Mevduat faizi düştü fakat bankalar, son derece riskli olduğu için ve TL'de yaşanan baskılardan dolayı bunu sattıkları kredi faizine yansıtamadılar. Dolayısıyla bankaların faiz marjı yükseldi, bu da bir dönem karlılık anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA ŞOKLARA AÇIK HALE GELMİŞ DURUMDAYIZ"
"Biz bunu 2020'de de yaşadık" diyen Altınsaç , "Ufak bir haber akışı kuru çok hızlı yukarıya götürebilecek nitelikte. Şu anda şoklara açık hale gelmiş durumdayız. Adım atmak zorundayız. Ne para politikasında ne otoriteyi o tarafta göremiyorum" diye konuştu. Altınsaç, "Büyümede çok büyük yavaşlama göreceğiz, uzun bir süre ve daha da şiddetli büyümede yavaşlama göreceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Etiketler TSUİAD ekonomi
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