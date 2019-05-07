TÜSİAD'dan İstanbul'da seçimin yenilenmesi kararına tepki

Türkiye'nin önde gelen girişimcilerinin ve iş dünyası yöneticilerinin oluşturduğu sivil toplum kuruluşu TÜSİAD, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerinin yenilenmesine ilişkin kararıyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

TÜSİAD'ın resmi Twitter hesabından paylaşılan açıklama şu şekilde;



“31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanmadan evvel vurgulamış olduğumuz gibi, kapsamlı bir ekonomik ve demokratik reform gündemine odaklanmamız gereken bu dönemde, seçim ortamına geri dönmek kaygı vericidir.”





