TÜSİAD'dan seçim değerlendirmesi !

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sayın Ekrem İmamoğlu’nu kutluyor, bu güzel kente sunacağı tüm katkı ve çalışmalar için başarılar diliyorum” ifadesini kullandı.

‘Ekonomiye odaklanalım’

Seçim sonuçları açıklanmadan önce yazılı açıklama yapan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), “Vakit kaybetmeden ana gündemimiz olan yapısal ve ekonomik reformlara odaklanmalıyız” ifadelerine yer verdi. Yerel ve merkezi idarenin sorumluluklarını gerçekleştirmesinin zamanı olduğuna işaret eden TÜRKONFED, “Yerel yönetimlerimizin, kent ekonomisinden kadın ve çocukların ihtiyaçlarına, eğitimden gençlerin sorunlarına, altyapıdan çevreyi kapsayan seçim öncesi vaatlerini hayata geçirmelerinin takipçisi olacağımız gibi destek ve katkı gerektiren konularda da iş dünyası olarak elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.