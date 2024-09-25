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Tütün devinden Türkiye'ye 200 milyon dolarlık yatırım geliyor

Tütün devinden Türkiye'ye 200 milyon dolarlık yatırım geliyor
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İtalya’nın Trieste şehrinde 500 milyon euroluk yatırımla üretime başlayan ve 12 ülkeye ihracat yapan yeni fabrikasını tanıtan BAT, mevzuatın uygun olması halinde Türkiye’de de ilk etapta 200 milyon dolarlık bir yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

BAT Trieste Başkanı Andrea Di Paolo, tütün bazlı ürünlerde bir dönüşümün söz konusu olduğunu ve geleneksel ürünlerden yeni kategori ürünlere geçişle birlikte sigara tüketiminde yüzde 4'e yakın bir düşüş yaşandığını belirterek, üretimin de bu yöne doğru bir geçiş yaşadığını söyledi. İtalya’daki mevzuattaki değişiklerin yeni tesisin açılışına olanak verdiğini belirten Adrea Di Paolo kısa sürede 12 ülkeye ihracat yapmaya başladıklarını söyledi.

İtalya’daki fabrikaya Türk Müdür

Türkiye'nin grup için önemli bir yetenek merkezi olduğunu belirten BAT Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Genel Müdürü Alper Yüce, 60’ın üzerinde Türk yöneticinin farklı ülke ve kıtalarda önemli görevlere atandığını belirterek, “Bunun örneklerinden birinin Trisete’deki fabrikanın müdürünün Samsun’dan giden Zeynep Aşar olması” dedi. Yüce, söz konunu ürünlerin şu an Türkiye'de yasal olarak satılmadığını belirterek, "Trieste örneğinin aynısını şu an Türkiye'de yapabilecek durumdayız. Benzer bir yatırım ve ekosistem oluşturulabilir. Türkiye'de bu yatırımı hayata geçirebilirsek ilk etapta 200 milyon dolarlık bir yatırım yapmayı planlıyoruz" dedi.

2 milyar euroluk vergi geliri

BAT Trieste Fabrika Müdürü Aşar da "Fabrikanın ana alanı yeni kategori ürünler olacak. Bu fabrikadaki ürünler İtalya ekonomisine 2 milyar euroluk vergi geliri sağlıyor" dedi.

İHA

Etiketler italya tütün sigara bat
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