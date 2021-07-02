Tütüncüler ayaklandı! Adıyaman-Malatya yolunu kapattılar

Tütün üreticilerine yetki belgesi zorunluluğu getirilmesini protesto eden üreticiler, Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattı.

Tütün üreticileri için 1 Temmuz'dan itibaren yetki belgesi zorunluluğu getirildi. Yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle 1 Temmuz tarihinden itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapmak yasaklandı.

ÜRETİCİLER DÜZENLEMEYE KARŞI ÇIKIYOR

Belgesiz ticaret yapanlara 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülen 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda yapılan düzenlemeye karşı çıkan tütüncüler, Adıyaman'da protesto yaptı.

YOLU TRFAFİĞE KAPATTILAR

Üreticiler; Çelikhan, Sürgü ve Reşadiye'de ayrı ayrı protestolar düzenledi. Malatya-Adıyaman yolunu trafiğe kapatan tütüncüler, getirilen yasağın kaldırılmasını istedi.