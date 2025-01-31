TÜVTÜRK'ü mahkemeye verip ödediği ücretin 7 katını geri aldı

Kayseri'de bir vatandaş; aracını muayene götürdüğü TÜVTÜRK'ten kredi kartı ile ödeme yaptığı için alınan 97'TL'lik komisyon bedelini masraflarıyla birlikte 720 TL olarak geri aldı.

Kayseri'de muayenesi gelen aracını TÜVTÜRK'e götüren ve ödemesini kredi kartı ile yaptığı için 97 TL komisyon bedeli ödeyen S.K., verdiği komisyon bedelini geri almak için hakem heyetine başvurdu. Hakem heyetinin 97 TL'lik ücretin tüketiciye geri ödenmesi kararına rağmen parayı geri alamayan Kayaaltı, TÜVTÜRK'ü icraya vererek banka hesaplarına bloke koydurdu.

TÜVTÜRK ile yaşadığı süreci anlatan S.K., "Aracımın muayenesi gelmişti, mecburen TÜVTÜRK'e götürüp muayene ettirmem gerekti. Muayeneye gittiğimde muayene bedelini istediler, ben de kredi kartıyla ödemek istedim. Kredi kartı ile ödeme yaparken benden 97 TL komisyon bedeli adı altında bir bedel istediler. Ben de buna itiraz ettim fakat çalışanlardan bir çözüm üretilemeyince mecburen ödemek zorunda kaldım, çünkü muayene yaptırmak zorundaydım. Sonra muayenemi yaptırdıktan sonra hakem heyetine başvurdum. Hakem heyetine başvurduğumda benden KDV'si ile birlikte 97 TL tahsil edilen paranın iadesi yönünde karar aldım. Hakem heyetinden hukuki bir karar aldım ve bu hukuki kararı da icraya koydum. İcraya koymama rağmen yine ödemediler, bu sefer de gittim bir bankadaki hesaplarına bloke koydurarak yaklaşık 720 TL TÜVTÜRK'ten tahsil ettim" dedi.

"Satıcıların hakkı olduğu gibi tüketicilerin de var"

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise satıcı hakları olduğu gibi tüketici haklarının da bulunduğunu kaydederek; "Ülkemizde tüketicinin hakkı yok gibi düşünülüyor. Ama var yasa satıcılara vermiş olduğu hakkı tüketiciye de vermiş. Tüketicinin 'hakem heyeti' gibi bir mercisi var. Bu merciye başvurup haklarını alabilir. Onlar bizi 'hizmeti keseriz, faiz işletiriz, icraya veririz' tehditleri ile sürekli tüketicileri ararlar ve tehdit ederler. Aynı şeyi tüketicinin yapabileceği hiç aklımıza gelmez. Demek ki oluyormuş" diye konuştu.

İHA