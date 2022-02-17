UBER şoförleri kendi uygulamalarını geliştiriyor

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde araç çağırma uygulamalarıyla çalışan şoförler, gelirlerinin azalması sebebiyle kendi uygulamalarını geliştiriyor.

Türkçede "Beni Al" anlamına gelen Me Busca adlı uygulamanın martta yayımlanması planlanıyor.

Ülkede yüzde 10'luk enflasyon ve geçen sene akaryakıtta yaşanan yaklaşık yüzde 50'lik artış, şoförlerin gelirlerini neredeyse bitirdi.

Yaklaşık 12 milyon nüfusa sahip Sao Paulo'da uygulamayı kullananların ödediği ücretler geçen sene yüzde 60,5 arttı.

Ancak uygulamaların fazla pay aldığını söyleyen şoförler ellerine para geçmediğini söylüyor.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, soyadını açıklamak istemeyen 56 yaşındaki Valmir adlı Uber sürücüsü, "Benzin çok zamlandı" dedi:

"Para kazanıp kazanamayacağımı görmek için her yolculuktan önce hesap yapmam gerekiyor. Direksiyon başında matematikçi oldum."

Bir teknoloji şirketinde analist olarak çalışan 42 yaşındaki Raniel de Queiroz da geceleri 8 saat boyunca şoförlük yapmaya başladığını ifade etti:

"Maaşım artmıyor ancak fiyatlar yükseliyor. Sürücülük biraz fazladan para kazanmanın ve enflasyona ayak uydurmanın bir yoluydu. Ancak kullandığım uygulama giderek daha adaletsiz olmaya başladı."

Sürücüler adına konuşan Sao Paulo Belediye Meclis Üyesi Marlon Luz, uygulamaların ülkedeki yüksek işsizlik oranlarından yararlanarak düşük ücretler ödediğini savundu.

Bu gelişmeler, araç çağırma uygulamalarıyla çalışan 150 bin şoförün kendilerine ait bir uygulama geliştirmesine ön ayak oldu.

Sao Paulo Uygulama Sürücüleri ve Teslimat İşçileri Derneği Başkanı Eduardo Lima "Sürücülere, araç çağırma şirketlerinin sunmadığı daha iyi ücret, daha güvenli ve kaliteli iş gibi koşulları sunmak istiyoruz" diye konuştu.

Luz da Me Busca sayesinde şoförlerin şu an çalıştıkları kadar çalışmaları halinde bir ayda 2 bin real (yaklaşık 5 bin TL) daha fazla kazanacaklarını açıkladı.

Öte yandan Uber, müşterilerin ödediği ücretin çoğunu şoförlerin aldığını savunuyor.

99 adlı başka bir uygulamada da sürücülere verilen ücretin geçen yıl yüzde 10 ila 25 oranında artırıldığını kaydetti.

TÜRKİYE'DE GÜNDEM OLMUŞTU

Türkiye'de, taksi-Uber tartışması geçen yıllara damgasını vurmuş, yaşanan gerginliklerin, kavgalı-gürültülü olayların ardından mevzu taksicilerin zaferiyle sonuçlanmıştı.

Bu dönemde, birçok olay yaşanmıştı. Taksi şoförleri, Uber araçlarının önünü keserek, birçok Uber şoförünü dövmüştü.

Independent Türkçe