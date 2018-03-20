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  3. 20 Mart 2018 18:26

Uber sürücülerinin 2 bini taksici !

İstanbul'da taksicilerin Uber sürücüleriyle kavgaları olay olurken Uber sürücülerinin 2 bininin taksici olduğu ortaya çıktı.

Uber sürücülerinin 2 bini taksici !
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İstanbul'da taksicilerin Uber şoförleriyle kavgaları gündemden düşmezken iki bin sarı taksicinin Uber'e üye olduğu ortaya çıktı.

Son günlerde İstanbul’daki taksiciler ve Uberarasında gerilim hızla tırmanıyor. Birçok taksici Uber'e tepki gösterirken İstanbul'da 2 bin taksici ise Uber yolcusu taşıyor.

Habertürk TV'den Okan Ateş'in haberine göre, taksiciler "Uber ekmeğimizi elimizden alıyor" diyor ama Uber Türkiye'nin verdiği resmi rakama göre İstanbul'da sisteme üye olan 2 bin taksici var.

"UBER DAHA ÇOK KAZANDIRIYOR"

O taksicilerden biri olan Bünyamin Sıdar, 5 bini aşkın üyesi bulunan Uber'in daha çok kazandırdığını söyledi. Neden Uber sistemine dahil olduğunu açıklayan taksici, "Uber'de müşteriler saygılı, gideceğin güzergahı seçmene gerek yok, alacağım ücreti Uber zaten önceden belirliyor. Plaka sahibi olarak değil de şoför olarak destekleyenler çok" dedi.

"NE FARKIN KALDI ONLARDAN?"

Bir başka taksici ise Uber kullanan meslektaşlarına tepki göstererek "Karşı olduğun bir şeyi kendin yapıyorsun. Ne farkın kaldı onlardan? Ticari taksicisin sen bir de Uber kullanmanın manası nedir" açıklamasında bulundu.

sürücü , tartışma , taksici , uber
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