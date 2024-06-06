Uçak biletleri uçaktan hızlı uçacak: Tavan fiyat artırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yurt içi uçuşlarda tavan fiyatın 1 Ağustos'tan itibaren 4 bin TL’ye çıkarılacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren'in uçak seferlerinin iptallerine ve bilet fiyatlarına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Uraloğlu, uçak bileti tavan fiyatlarına ilişkin, "İç hat direkt uçuşlarda bilet tavan fiyatı, 1 Mayıs-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında bir uçuştaki biletlerin yüzde 80'i için 2 bin lira, bu biletlerin satılması sonucunda kalan yüzde 20'lik kısım için ise 3 bin 250 lira; 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren de bir uçuştaki biletlerin yüzde 80'i için 2 bin 500 lira, bu biletlerin satılması sonucunda kalan yüzde 20'lik kısım için 4 bin lira olarak uygulanacaktır" açıklamasında bulundu.

2013 yılında uygulamaya giren iç hat uçuşlarına yönelik tavan fiyat uygulamasında limitler son olarak mayıs ayında yüzde 30 oranında artırılmıştı. Yapılan zamla birlikte yurt içi uçuşlarda tavan fiyat 3 bin 250 TL’ye çıkarılmıştı.

Son karar doğrultusunda yurt içi uçuşlarda 1 Ağustos’tan itibaren tavan fiyat 4 bin TL olacak.

İç hat business sınıfında ve dış hat bilet fiyatlarında ise tavan fiyat uygulaması bulunmuyor.