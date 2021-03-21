Uçtu uçtu, Dolar uçtu! Dolar/TL 8,47 TL'yi gördü!

Merkez Bankası Başkanı değişikliği ve Türkiye içinde yaşanan siyasi gelişmeler sonrası Asya piyasaları açılır açılmaz Dolar TL karşısında neredeyse 1 lira değer kazandı.

Merkez Bankası Başkanı değişikliği ve Türkiye içinde yaşanan siyasi gelişmeler sonrası Asya piyasaları açılır açılmaz Dolar TL karşısında neredeyse 1 lira değer kazandı.

Bankalar an saat 22.25 itibariyle dolar TL seviyesini 8.53'e kadar yükseltti. Pazartesi sabahı piyasaların açılmasıyla Dolar TL paritesi netlik kazanacak.

Bnkaların Dolar alış ve satış rakamları şu şekilde:

İş Bankası: 7.69 - 8.21

Enpara.com: 7.71 - 8.46

Garanti: 8.30

Yapı Kredi: 7.82 - 8.47

Asya’da ilk kotasyonlarda dolar/TL yüzde 16 yükseliş kaydetti. Dolar/TL saat 21:38 itibarıyla yüzde 16,2’ye kadar yükselişle 8,3880’e kadar çıktı.

Dolar/TL kuru geçen haftayı 7,21 seviyesinde kapatmıştı.

EMİN ÇAPA: TEKNİK DERİNLİĞİ OLMAYAN BİR BAŞKAN

Asya piyasalarının açılmasının ardından ABD dolarının Türk Lirası karşısında yükselişini ekonomist Emin Çapa değerlendirdi.

Çapa, yükselişe ilişkin "Asya piyasaları açıldı, TL Meydan Savaşı başladı. Gerçek resmi görmek için biraz bekleyeceğiz. Bankacılar yeni başkanla yaptıkları ilk toplantıdan bekledikleri gibi çıktılar. "Teknik derinliği olmayan bir Başkan." Bu durumda ekibe sırtını dayaması, onlara güvenmesi lazım. Bu arada Merkez Bankası bütün hafta sonu, önümüzdeki haftaya hazırlık yaptı. Yeni başkanın yaptığı ilk açıklamada tek önemli detay, PPK toplantısının öne alınmayacağı. Yani ilk faiz kararı Nisan ortası" yorumunu yaptı.

GARO PAYLAN: TEK ADAM REJİMİNİN BEDELİ..."

Doların yükselişine yönelik bir tepki de HDP'li vekil Garo Paylan'dan geldi. Paylan, "Dolar/TL Asya piyasalarında 8,20 TL’den işlem görüyor. Tek adamın yeni Merkez Bankası darbesi büyük sarsıntı yaratacak. Bedelini yine işsizlikle ve zamlarla vatandaş ödeyecek" dedi.

MEHMET ÖZKAN: "TL YÜZDE 15 DEĞER KAYBETTİ"

İYİ Parti Başkan Vekili İbrahim Özkan da doların yükselişine kayıtsız kalmadı. Özkan, "An itibariyla piyasalar kapalı olmasına rağmen USD TL karşısında %15 değer kazanarak 8.40 TL seviyesine çıktı! Bir başka deyişle TL %15 değer kaybetti!" dedi.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME' VURGUSU YAPMIŞTI

Cumartesi gününün ilk saatlerinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Naci Ağbal görevden alınırken TCMB'de başkanlığa Şahap Kavcıoğlu atanmıştı.

Yeni TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ilk açıklamasında enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama hedefine vurgu yaptı.

Kavcıoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kanun’la belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir.

Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkilerken, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı arttırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Bu bağlamda Para Politikası Kurulu toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak olup uygulanacak politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşlar ile iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılacaktır.