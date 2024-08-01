Uçtu uçtu tavan fiyat uçtu: Uçak biletlerinde tavan fiyat değişti
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İç hat uçak biletlerinde tavan ücret 3 bin 253 TL'den 4 bin 3 TL'ye yükseltildi.
Uçak biletlerinde tavan fiyat güncellendi. Buna göre iç hat biletlerinde tavan ücret 3 bin 253 TL'den 4 bin 3 TL'ye yükseltildi.
Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus, tavan fiyatındaki artışı uçuş tarifelerine yansıttı.
Yeni fiyatlandırmaya göre uçuşlarda satılan biletlerin yüzde 80’i 2 bin 503 TL olarak satışa sunulacak.
Kalan yüzde 20’lik kısım ise tavan fiyat olan 4 bin 3 TL üzerinden fiyatlandırılacak.
Tavan fiyat uygulaması, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılında yürürlüğe girmişti.
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