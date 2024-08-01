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Uçtu uçtu tavan fiyat uçtu: Uçak biletlerinde tavan fiyat değişti

Uçtu uçtu tavan fiyat uçtu: Uçak biletlerinde tavan fiyat değişti
Güncelleme:

İç hat uçak biletlerinde tavan ücret 3 bin 253 TL'den 4 bin 3 TL'ye yükseltildi.

Uçak biletlerinde tavan fiyat güncellendi. Buna göre iç hat biletlerinde tavan ücret 3 bin 253 TL'den 4 bin 3 TL'ye yükseltildi. 

Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus, tavan fiyatındaki artışı uçuş tarifelerine yansıttı.

Yeni fiyatlandırmaya göre uçuşlarda satılan biletlerin yüzde 80’i 2 bin 503 TL olarak satışa sunulacak.

Kalan yüzde 20’lik kısım ise tavan fiyat olan 4 bin 3 TL üzerinden fiyatlandırılacak.

Tavan fiyat uygulaması, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılında yürürlüğe girmişti.

Etiketler uçak bileti tavan fiyat iç hat uçak bileti
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