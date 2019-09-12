Ufukta ekmek fiyatlarına zam gözüktü

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, 10 Ağustos’ta İTO meclisine sundukları ekmek zammı taleplerinin, dün düzenlenen toplantıda reddedildiğini, ancak bir ay sonra yeniden zam teklifi sunacaklarını söyledi.

Cumhuriyet gazetesinden Gamze Bal'ın haberine göre Demir, “Doğalgaz ve elektriğe gelen zamlar bizi daha da zorlamaya başladı. Gelecek ay, zam teklifimizi daha gerekçeli olarak sunacağız” dedi.

9 ayda yüzde 30

2015’ten önce 50 kiloluk bir çuval unun 55 TL iken 250 gram ekmeğin 1.25 TL’ye satıldığına dikkat çeken Demir, “Bugün 50 kiloluk bir çuval un 110 TL’ye çıktı, ancak 250 gram ekmek 1.5 TL’den satılıyor. Yalnızca undaki artışlar bile durumun vehametini görmek için yeterli. 200 gram ekmeğin 1.40 TL’ye, 250 gram ekmeğin de 1.75 TL’ye çıkmasını talep ediyoruz” dedi.

Fırıncılar 20 Eylül’de toplanıyor

Un, maya, doğalgaz, elektrik ve yakıt gibi giderleri 2019’un ilk 9 ayında yüzde 30 zamlanan fırıncılar, bu maliyetleri karşılayamayarak ya kepenk indirmeye ya da işletmesini devretmeye başladı. Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası Genel Başkanı Av. Çetin Keçeli, yalnızca 2019 genelinde İstanbul’da yaklaşık 100 fırının maliyetlerini karşılayamayarak kapandığını ifade etti. Fırının kapasitesine göre değişmekle birlikte bir ekmeğin ortalama maliyetinin 1.75 TL olduğunu belirten Keçeli, “Yalnızca doğalgaza ardı ardına gelen zamlar bu girdinin yüzde 30’u aşmasına sebep oldu. Un ve maya yüzde 25, yakıt yüzde 24 ve elektrik yüzde 22 zamlandı. Her bölgede en az iki tane işletmesini kapatan ya da devreden fırın var” dedi. Keçeli, iki farklı gramajın tüketiciyi yanıltabildiğine de dikkat çekerek “Tek gramaj olsun” önerisinde bulundu. Ayrıca ülke genelindeki tüm fırıncılar, 20 Eylül’den sonra hem maliyetlerindeki artışı hem zam tekliflerini konuşmak için bir araya gelecek. Bu toplantılarla tüm illerdeki şube başkanlarını bir araya getireceklerini belirten Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, “Bir değişiklik olmazsa yılbaşına kadar zam teklifimiz olmayacak” diye konuştu.



