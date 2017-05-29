Ulaştırma Bakanı açıkladı ! Karayollarında yeni dönem

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, hükümetin karayollarını disiplin altına almak için önemli bir düzenleme hazırladığını belirterek, "Karayollarındaki güvenlik açıklarını kapatacak, her türlü yolcu ve yükü kayıt altına alacak yeni sistemle yollar daha güvenli olacak." dedi.

Bakan Arslan, AA muhabirine, karayollarında yolcu, kargo ve eşya taşımacılığını takip altına alacak "Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi"ni (U-ETDS) anlattı.

Yolcu, kargo ve yük taşıyan araçların çıkış yaptıkları noktadan izleyecekleri güzergaha, taşıdıkları yük miktarından yolcu sayısına ve varacakları noktaya kadar detaylarının yola çıkmadan bildirileceği yeni sistemle karayollarının disiplin altına alınacağını vurgulayan Arslan, "Karayollarındaki güvenlik açıklarını kapatacak, her türlü yolcu ve yükü kayıt altına alacak yeni sistemle yollar daha güvenli hale gelecek." diye konuştu.

Arslan, sistemle sektör verilerine ilk kez gerçek zamanlı ve doğru şekilde ulaşılacağına işaret ederek, ulusal güvenlik açısından bunların anlık paylaşımı ve veri analizlerine dayalı gelecek planlaması imkanının olacağını söyledi.

"Sistemin prototip çalışmaları başladı"

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Taslağı kapsamında hazırlıkları süren U-ETDS ile ilk defa Türkiye'de yolcu, kargo ve eşyaların hareketlerinin takibine ilişkin düzenleme hazırlandığını dile getiren Arslan, gerek sektör gerekse paydaşların görüşlerini alarak bilgi işlem dairelerince proje başlatıldığını ve ilk prototip çalışmalarının yapıldığını kaydetti.

Arslan, ulusal güvenlik açısından da önem taşıyan düzenlemeyle karayollarında yolcu, kargo ve yük taşıyan tüm araçların çıkış yaptıkları noktadan itibaren takip altında olacağına dikkati çekerek, "Araçların kullanacakları güzergah, taşıdıkları yük miktarı ve yolcu sayısıyla varacakları nokta gibi detayların bilgileri gerçek zamanlı olarak sistemde yer alacak. Olası bir şüphe ya da araçla ilgili sorun tespitinde araç bilgileri anında emniyet ve istihbarat birimleriyle de paylaşılacak." ifadelerini kullandı.

"Belge sayısı 53’ten 13’e düşecek"

Yolcu ve yük taşımacılığı için gereken A1'den T3'e kadar yetki belgesi sayısının azaltılacağına da değinen Arslan, tır, kamyon ve otobüs işletmelerinin yurt içi ve yurt dışı faaliyet kollarına göre alacağı belge sayısının 53'ten 13'e düşürüleceğini kaydetti.

Arslan, e-devletin daha aktif kullanımı için yaptıkları çalışmaları da anlatırken, eşya ve kargo taşımacılığında gerçek kişiler adına verilen K ve G yetki belgelerinin e-Devlet üzerinden düzenlenmesini sağladıklarına dikkati çekti.

Halihazırda 365 bin yetki belgesinin gerçek kişiler adına düzenlendiğini, bu rakamın yetki belgesi sayısının yüzde 65'ine tekabül ettiğini belirten Arslan, bu belgelerin yenileme işlemlerinin kişinin sabıka kaydının olmaması halinde e-Devlet üzerinden yapılabileceğini bildirdi.