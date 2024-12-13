Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi başlamadan değişti

Darphane ve PÜİS görüşmesi sonrasında akaryakıt istasyonlarının Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne ait 50 bin TL hizmet bedelini yılda bir kez yerine, 5 yılda bir kez ödemeleri kararlaştırıldı.

UTTS kapsamında toplam 8 milyon şirket aracı ve ticari araca Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılacak. Mevcut sistemde akaryakıt alırken taşıt plaka bilgisinin sisteme elle girilmesi usulsüz akaryakıt fişi düzenlenmesine yol açıyor. TTB’de kayıtlı plaka bilgileri akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara otomatik olarak iletilecek ve her yıl milyarlarca liralık vergi kaybı engellenecek. Akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin ise UTTS kapsamında istasyonlardaki en az 1 pompa ünitesine UTTS donanımlarını taktırma yükümlülüğü bulunuyor. Darphane – PÜİS görüşmesi olumlu sonuçlandı İstasyonların UTTS’ye geçiş işlemlerine yönelik, akaryakıt sektörü temsilcilerinin donanımların kurulumuna ilişkin çeşitli talep ve önerileri bulunuyordu. Darphane tarafından 11-12 Aralık 2024 tarihlerinde yapılan duyurulara göre sektör temsilcileri ile yürütülen istişare kapsamında UTTS projesine dair önemli kararlar alındı. Darphane yönetiminin, Petrol Ürünleri İşveren Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş ile yapmış olduğu görüşme sonucunda, istasyonların UTTS’ye başvuru esnasında ödemekle yükümlü oldukları 50 bin Türk Lirası tutarındaki hizmet bedelinin 1 yıl yerine 5 yıl süreyle geçerli olması karara bağlanarak, istasyonların başvuru sürecini hızla tamamlaması konusunda görüş birliğine varıldı. UTTS'ye kayıt süresi uzatıldıOtomobil / Motosiklet