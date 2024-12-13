  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi başlamadan değişti

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi başlamadan değişti

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi başlamadan değişti
Güncelleme:

Darphane ve PÜİS görüşmesi sonrasında akaryakıt istasyonlarının Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne ait 50 bin TL hizmet bedelini yılda bir kez yerine, 5 yılda bir kez ödemeleri kararlaştırıldı.

UTTS kapsamında toplam 8 milyon şirket aracı ve ticari araca Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılacak.

Mevcut sistemde akaryakıt alırken taşıt plaka bilgisinin sisteme elle girilmesi usulsüz akaryakıt fişi düzenlenmesine yol açıyor. TTB’de kayıtlı plaka bilgileri akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara otomatik olarak iletilecek ve her yıl milyarlarca liralık vergi kaybı engellenecek.

Akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin ise UTTS kapsamında istasyonlardaki en az 1 pompa ünitesine UTTS donanımlarını taktırma yükümlülüğü bulunuyor.

Darphane – PÜİS görüşmesi olumlu sonuçlandı

İstasyonların UTTS’ye geçiş işlemlerine yönelik, akaryakıt sektörü temsilcilerinin donanımların kurulumuna ilişkin çeşitli talep ve önerileri bulunuyordu. Darphane tarafından 11-12 Aralık 2024 tarihlerinde yapılan duyurulara göre sektör temsilcileri ile yürütülen istişare kapsamında UTTS projesine dair önemli kararlar alındı.

Darphane yönetiminin, Petrol Ürünleri İşveren Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş ile yapmış olduğu görüşme sonucunda, istasyonların UTTS’ye başvuru esnasında ödemekle yükümlü oldukları 50 bin Türk Lirası tutarındaki hizmet bedelinin 1 yıl yerine 5 yıl süreyle geçerli olması karara bağlanarak, istasyonların başvuru sürecini hızla tamamlaması konusunda görüş birliğine varıldı.

UTTS'ye kayıt süresi uzatıldıUTTS'ye kayıt süresi uzatıldıOtomobil / Motosiklet

 

Etiketler UTTS darphane püis Taşıt Tanıma Birimi ttb Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Pes artık: Kaçak avcılık yapan milletvekili suçüstü yakalandı Pes artık: Kaçak avcılık yapan milletvekili suçüstü yakalandı ABD Dışişleri Bakanı'nı Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı ABD Dışişleri Bakanı'nı Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı Akaryakıtta bir zam daha: Depoları doldurun, yarın yeni bir zamla uyanacağız! Akaryakıtta bir zam daha: Depoları doldurun, yarın yeni bir zamla uyanacağız! Eli kanlı teröristlerin devasa tünel ağının içine girildi Eli kanlı teröristlerin devasa tünel ağının içine girildi TL mevduatlarında faiz yarışı kızıştı: Yüzde 56 faiz veren bile var! TL mevduatlarında faiz yarışı kızıştı: Yüzde 56 faiz veren bile var! İmam hatipte skandal iddia: Kadın öğretmen 2 öğrencisine cinsel istismarla suçlanıyor İmam hatipte skandal iddia: Kadın öğretmen 2 öğrencisine cinsel istismarla suçlanıyor Suriye topraklarını işgal eden İsrail, gözünü o ülkeye dikti Suriye topraklarını işgal eden İsrail, gözünü o ülkeye dikti Geri sayım başladı: Kiralık evler için yeni ''zorunluluk'' başlıyor Geri sayım başladı: Kiralık evler için yeni ''zorunluluk'' başlıyor Wanda Nara, sevgilisi L-Gante'nin aşk tatilinden olay görüntüler Wanda Nara, sevgilisi L-Gante'nin aşk tatilinden olay görüntüler Suriye'ye dönüşler sonrası ilk seçim anketi açıklandı Suriye'ye dönüşler sonrası ilk seçim anketi açıklandı
Suriye'den kaçan Esad'ın ''Ortadoğu sırları''nı barındıran gizli dosyaları ifşa oldu Suriye'den kaçan Esad'ın ''Ortadoğu sırları''nı barındıran gizli dosyaları ifşa oldu MasterChef Türkiye'deki ''torpil'' iddiası ortalığı karıştırdı MasterChef Türkiye'deki ''torpil'' iddiası ortalığı karıştırdı Bebek katili Öcalan'ın sözleri TBMM kürsüsünde okundu Bebek katili Öcalan'ın sözleri TBMM kürsüsünde okundu Maliye bir sektörü daha mercek altına aldı: Ceza yağacak! Maliye bir sektörü daha mercek altına aldı: Ceza yağacak! Boksun efsanesinden günler sonra gelen itiraf Boksun efsanesinden günler sonra gelen itiraf Mahkeme karıştı! Duruşma salonunda silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var! Mahkeme karıştı! Duruşma salonunda silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var! Anne ve 3 çocuğu öldü, 21 kişi hastanelik oldu Anne ve 3 çocuğu öldü, 21 kişi hastanelik oldu 2026 Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımımızın rakipleri belli oldu 2026 Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımımızın rakipleri belli oldu Esad'ın sığındığı Rusya'daki mal varlığı ortaya çıktı Esad'ın sığındığı Rusya'daki mal varlığı ortaya çıktı Galatasaray'da Fernando Muslera depremi Galatasaray'da Fernando Muslera depremi