Ünlü ayakkabı firması satılıyor

Dünyaca ünlü ayakkabı markası Skechers, özel sermaye şirketi 3G Capital’in satın alma teklifini kabul etti.

3G Capital Dünyaca ünlü ayakkabı markası Skechers'ı satın alıyor. Skechers CEO’su Robert Greenberg, basın açıklamasında, “Kanıtlanmış başarı geçmişiyle Skechers, küresel yatırım şirketi 3G Capital ile ortaklık kurarak yeni bir sayfa açıyor. En ikonik küresel tüketici şirketlerinin başarısına katkıda bulunan olağanüstü geçmişleri göz önüne alındığında, bu ortaklığın yetenekli ekibimizin tüketicilerimizin ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için uzmanlıklarını kullanırken şirketin uzun vadeli büyümesini destekleyeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.