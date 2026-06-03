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Ünlü ekonomist Hakan Kara'dan dikkat çeken erken seçim analizi

Ünlü ekonomist Hakan Kara'dan dikkat çeken erken seçim analizi
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TCMB eski Başekonomisti Hakan Kara, 2026 yılı ekmeklik buğday alım fiyatlarına yapılan %22,2'lik zammı siyasi bir perspektifle değerlendirdi. Seçim ekonomisi uygulandığı dönemlerde tarımsal desteklerin çok daha yüksek tutulduğunu hatırlatan Kara, bu sınırlı artışın 2026'da bir erken seçim ihtimalinin oldukça düşük olduğunu gösterdiğini belirtti.

Türkiye'de milyonlarca çiftçinin gelirini ve temel gıda enflasyonunu doğrudan etkileyen 2026 yılı buğday alım fiyatları, yalnızca tarım sektörünün değil, siyaset kulislerinin de bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Hakan Kara, açıklanan yeni rakamlar üzerinden Ankara'daki erken seçim tartışmalarına ışık tutan çarpıcı bir analiz paylaştı.

"Yüzde 22,2'lik Artış Erken Seçim Olasılığını Düşürüyor"

2026 yılı ekmeklik buğday alım fiyatlarında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 22,2 seviyesinde bir artışa gidildi. Bu oranın mevcut ekonomik koşullar ve enflasyon dinamikleri bağlamında sınırlı kaldığına dikkat çeken Hakan Kara, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede olayın siyasi boyutuna vurgu yaptı. Kara, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2026 için ekmeklik buğday alım fiyatının geçen seneye göre yüzde 22,2 oranında artırılması, bu yıl erken seçim olasılığının oldukça düşük olduğunu gösteriyor"

Seçim Ekonomisi ve Tarımsal Destekler Arasındaki Korelasyon

Uzmanlara göre, Türkiye'nin siyasi tarihinde seçim dönemleri genellikle "seçim ekonomisi" politikalarıyla paralellik gösteriyor. Özellikle sandık öncesi süreçlerde, geniş seçmen kitlelerini doğrudan etkileyen tarımsal destek ödemelerinde ve taban alım fiyatlarında enflasyonun oldukça üzerinde, yüksek oranlı artışlar yapılması geleneksel bir siyasi hamle olarak biliniyor. Hakan Kara'nın analizine göre, buğday alım fiyatındaki yüzde 22,2'lik bu mütevazı artış, iktidarın yakın ufukta bir erken seçim planlamadığının ve bütçe disiplininden (veya mevcut ekonomi programından) seçim uğruna taviz vermediğinin en net göstergelerinden biri.

Haber3.com Haber Merkezi

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Etiketler tcmb hakan kara seçim ekonomisi tarımsal destek
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