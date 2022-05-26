Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez'den dolar kuru için ''kritik'' uyarı

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Yeni ekonomik model” diye açıklanan modelin kısa ve öz şekilde nasıl işe yaramadığını açıkladı.

Ekonomist Mahfi Eğilmez paylaşımında “Faiz düşünce kur yükselecek, ihracat artacak ithalat düşecek, cari açık düşecek, üreticiler ithalat yerine üretime geçecek, fiyatlar düşecek, fiyatlar düşünce enflasyon düşecek, enflasyon düşünce kur düşecek...Faizi indireli 9 ay oldu henüz sadece kur yükseliyor.” ifadelerini kullandı.

Eğilmez 17 Aralık 2021’de mahfiegilmez.com’da yazdığı “Merkez Bankası Eylül ayında % 19 olan politika faizini yüzde 18’e sonra da sırasıyla 16, 15 ve 14’e düşürdü. Faizi düşürünce kur fırladı ve arkasından enflasyonu çekip getirdi.” görüşüne yer verdi.

“Model buralarda tam bir faciaya yol açarken acaba diğer faizlerin düşmesini sağladı mı?" diye soran Eğilmez “Merkez Bankası politika faizinin düşürülmesi tahvil faizlerinin düşmesine değil tam tersine ciddi oranda yükselmesine yol açmış görünüyor. Merkez Bankası bankalara yüzde 14 faizle borç veriyor, bankalar da aldıkları parayı yüzde 22 faizle Hazine’ye borç veriyor. Ve biz buna model diyoruz.” dedi.