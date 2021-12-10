Ünlü ekonomist ''Türkiye'nin gerçek enflasyonu'' diyerek açıkladı

John Hopkins Üniversitesi Profesörü Steve Hanke, Türkiye’nin enflasyon oranını yüzde 84 olarak hesapladığını açıkladı.

Türk Lirası, bu yıl dolar karşısında yüzde 45 oranında değer kaybederken ünlü ekonomist Steve Hanke, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı enflasyon oranının yanlış olduğunu iddia etti.

Hanke, yazdığı Tweet’te şu ifadelere yer verdi:

“Bu rakamlar tamamen çöp. Yüksek frekanslı veri ve PPP ilkelerini (Kamu özel iş birliği modeli) kulanarak, bugün Türkiye’nin enflasyonunu resmi oranın 4 katı üzerinde yüzde 84 olarak ölçüyorum. RTE ve TCMB’den daha fazla günlük sahtekarlık.”

Hanke kasım ayında, TCMB’nin ekim ayı enflasyon oranını yüzde 19 olarak açıklamasına itiraz etmiş ve Türkiye’deki enflasyonun yüzde 58 olduğunu öne sürmüştü.

ENAG: YILLIK ENFLASYON YÜZDE 58,65

2020 yılının Eylül ayından itibaren enflasyon ölçümlemesi yapan Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verileri, ilk günden beri TÜİK’le uyumsuzluk taşıyordu. Ancak bu ayki verilerdeki fark çok büyümüş durumda.

TÜİK'e göre TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) yıllık bazda yüzde 21,31 oldu. ENAG, yıllık TÜFE’yi yüzde 58,65 olarak açıklarken aylık artışsa yüzde 9,91 olarak ölçümlendi.

ENAG’ın verilerine göre, Kasım ayında en yüksek artış yüzde 21,11’le eğlence ve kültür harcamalarında görüldü.

Bu artışı, TÜİK ölçümünde binde 88 olarak görülen sağlık harcamaları yüzde 17’yle izlerken yüzde 16,41’le giyim ve ayakkabı fiyatlarındaki artış ve yüzde 13,97’yle çeşitli mal ve hizmetler, yükselişte olan diğer kalemler.

TÜİK’in verilerinde yüzde 6,31’le Eylül ayı lideri olan ulaştırmadaki artışın, ENAG’ın ölçümlerine yüzde 10,23 olarak yansıdığı görüldü.