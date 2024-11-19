Ünlü ekonomistten dikkat çeken çağrı: ''5 bin TL'lik banknot çıkarılmalı''

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, Türkiye'de artık 5 bin liralık banknotların çıkarılarak piyasaya sürülmesi gerektiğini belirtti.

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, yeni banknotların mutlaka çıkarılması gerektiğini belirtti.

Babuşcu, “Üç yıl önce 500'lük ve binlik banknotlar çıkmalıydı fakat günümüzde bu yeterli değil. Şu an 5 bin liralık banknotlar çıkarılmalı. Yüksek banknot enflasyonu artırmaz, enflasyon artınca yüksek banknot çıkarılır'' dedi.

En büyük iki banknotun piyasadaki payının yüzde 95'e ulaştığını ifade eden Babuşcu, "Mutlaka daha yüksek banknotların çıkması gerekiyor. Şu an ülkemize baktığımızda 200'lük banknotların payı yüzde 50'yi geçmiş, yüzde 60'lar civarına ulaşmış durumda. En büyük iki banknotun piyasadaki payı yüzde 95’e ulaştı" dedi.

'5 BİNLİK BANKNOTLAR ÇIKARILMALI'

Daha yüksek banknotların üç yıl önce çıkarılması gerektiğini söyleyen Babuşcu "Biz üç yıldır bu konuyu gündeme getiriyoruz. Fakat hükümetin ne yazık ki bu konuyla ilgilendiği yok. Çünkü büyük banknot çıkardığı zaman yüksek enflasyonun olduğu bir ortamın varlığını kabul etmiş olur. Bu nedenle çıkarmak istenmiyor. Yüksek banknotların çıkarılması 'enflasyon için zararlıdır deniliyor' ancak yüksek banknot enflasyonu artırmaz, enflasyon artınca yüksek banknot çıkarılır" dedi.

500'lük ve binlik banknotların 3 yıl önce çıkarılması gerektiğini belirten Babuşcu, "Fakat günümüzde bu yeterli değil. Şu an 5 bin liralık banknotlar çıkarılmalı" dedi.