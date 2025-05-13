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Ünlü fast food zinciri 2 bin kişiyi işe alacak

Ünlü fast food zinciri 2 bin kişiyi işe alacak
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Fast food devi McDonald's, Türkiye'de 2 bin kişiye istihdam sağlayacağını duyurdu.

Kurulduğu 1986 yılından günümüze Türkiye’nin önde gelen hızlı servis ve restoran zincirlerinden olan McDonald’s Türkiye yeni işe alım kampanyasını duyurdu. Buna göre, yaz aylarında 2 bin kişiyi istihdam etmeye hazırlanan şirket, farklı yaş gruplarına hitap eden esnek çalışma modelleriyle öne çıkıyor.

66 bin kişinin hayatına dokunuyor

Konuya ilişkin açıklamasında McDonald’s Türkiye’nin 8 bini aşkın çalışanıyla yılda yaklaşık 100 milyon müşteriye hizmet verdiğini kaydeden McDonald’s Türkiye CEO’su Mwaffak Kanjee, "Sektör ortalamasının üzerinde bir istihdam etkisine sahibiz. Tedarik zincirimiz, ücret harcamaları ve hane halkı büyüklükleri de eklendiğinde, McDonald’s Türkiye olarak 66 bin kişinin yaşamına dokunuyoruz. Başlattığımız istihdam seferberliğinde ülkemizin dört bir yanında her yaştan insanımıza iş fırsatı sunacağız" dedi.

Gençlere ilk iş deneyimlerini kazandırıyor

Yapılan açıklamaya göre, ortalama 26,6 yaş ile genç bir çalışan profiline sahip olan McDonald’s Türkiye, özellikle işsizlik oranının yüksek olduğu genç yaş gruplarında istihdam oluşturuyor. Şirketin esnek çalışma politikaları, genç çalışanların hem eğitimlerine devam etmelerini hem de iş tecrübesi kazanmalarını mümkün kılıyor.

Şirketin genç istihdama katkısıyla toplumsal düzeyde de ekonomik fayda oluşturuduğunu vurgulayan Mwaffak Kanjee, gençlere ilk iş deneyimlerini kazandırmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Kanjee ayrıca, şirkette ekip seviyesinde işe başlayıp orta ve üst düzey yönetim kademelerine yükselen çok sayıda genç çalışana sahip olduklarını, dolayısıyla McDonald’s Türkiye’nin gençlere önemli kariyer fırsatları sunduğunun da altını çizdi.

Kadın istihdamına güçlü destek sürecek

Açıklamaya göre şirket, kadın istihdamında da etkin rol üstlenerek fırsat eşitliğini destekliyor. Yüzde 48,9’luk kadın çalışan oranıyla sektör ortalamasının üzerine çıkan şirkette, Türkiye genelinde üst ve orta düzey yönetici pozisyonlarında yüzde 19,6 olan kadın oranı da yüzde 40,3 seviyesine ulaştı.

Özellikle yönetim seviyesindeki bu yüksek oranla pozitif farklılaşmada oynadıkları role dikkat çeken Mwaffak Kanjee, "İş gücüne katılmak isteyen her yaştan kadını işe alım sürecimizde önceliklendirerek ekonomik hayatta fırsat eşitliğini desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

Verilen bilgiye göre, adaylar tüm McDonald’s Türkiye restoranlarına şahsen başvurabilecekleri gibi mcdonalds.com.tr/ adresine özgeçmişlerini gönderebilecek veya 0212 336 35 35 numaralı çağrı merkezinden bilgi alabilecekler.

İHA

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Etiketler McDonald's fast food restoran zinciri
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