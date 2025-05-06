Ünlü iş kadını Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi’nin kurucu başkanı Pınar Eczacıbaşı, 65 yaşında hayatını kaybetti.

İş dünyasının önde gelen isimlerinden Pınar Eczacıbaşı, hayatını kaybetti.

Vedat ve Gülçin Eczacıbaşı’nın kızı olan Pınar Eczacıbaşı, Genç Yönetici ve İşadamları Derneği (GYİAD) başta olmak üzere birçok platformda yer alan Eczacıbaşı, Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi’nin de kurucu başkanıydı.

Uzun yıllar boyunca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler üstlenen Eczacıbaşı, Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak genç liderlerin yetişmesine katkı sağladı. Aynı zamanda Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi’nin kurucu başkanı olan Eczacıbaşı, Türkiye ile Avrupa arasında ekonomik ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynadı.

Girişimcilik, kadın liderliği ve uluslararası iş birliği konularında yürüttüğü çalışmalarla tanınan Eczacıbaşı, iş dünyasında ilham verici bir figür olarak anılıyordu.