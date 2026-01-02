Ünlü kahve zincirinden okkalı yeni yıl zammı! Artık 200 TL yetmiyor

Türkiye'de 685 mağazası bulunan kahve zinciri Starbucks, yeni yıl itibariyle ürünlerine yüzde 30 zam yaptı.

Türkiye’nin en yaygın kahve zincirlerinden biri olan Starbucks, yeni yıl itibariyle ürünlerine yüzde 30'a varan oranda zam yaptı.

Güncellenen fiyat listesine göre Starbucks’ta orta boy americano 120 TL’den 150 TL’ye, filtre kahve ise 115 TL’den 145 TL’ye yükseldi. Latte ve cappuccino fiyatları 175 TL seviyesine çıkarken, Türk çayının fiyatı ise 75 TL oldu.

Bir bardak sıcak çikolatanın fiyatı 210 TL'ye yükseldi.

Yeni fiyat düzenlemesiyle birlikte dikkat çeken en önemli detay, Türkiye'de tedavülde bulunan en büyük kağıt banknot olan 200 TL'nin bazı ürünleri tek başına karşılayamaması oldu.