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Ünlü kot firması iflas etti

Ünlü kot firması iflas etti
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Türkiye'de iflas eden şirketler arasına şimdi bir de tekstil devi katıldı.

Son dönemlerde ekonomik zorluklar nedeniyle birçok şirket iflasını açıklarken, bu kez iflasını duyuran şirketlerden biri ÜNATEKS Denim Tekstil Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi oldu.

ÜNATEKS Denim Tekstil Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, İstanbul İcra Dairesi tarafından iflasına karar verilen şirketler arasında yer alıyor. Şirketin Bakırköy/İstanbul adresinde kayıtlı olduğu ve iflas sürecinin resmen başladığı belirtildi. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 06 Haziran 2024 tarihinde kesinleşen iflas kararı ile birlikte tasfiye işlemleri başlatıldı.

Bu gelişmeyle birlikte, Türkiye’de kot pantolon, kot gömlek ve kot ceket gibi ürünlerin üretimini yapan önemli bir markanın sektördeki durumu daha da belirsiz hale geldi.

 

Etiketler ÜNATEKS Denim kot firması tekstil tekstil firması
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