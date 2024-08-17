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Ünlü kozmetik firmasından iflas başvurusu

Ünlü kozmetik firmasından iflas başvurusu
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Dünyaca ünlü kozmetik markası Avon, talk pudrasının kansere yol açtığı iddialarıyla açılan davalar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.

Avon, bir zamanlar kapı kapı dolaşarak satış yapan kadınlar sayesinde Türkiye pazarında önemli bir paya sahip olmuştu. Markanın yüz pudraları ve göz farklarında vücutta kimyasal kirliliğe ve kansere yol açan talk pudrası olduğu tespit edildi. Şirkete kanserojen madde içeren bu ürünleri sattığı iddiasıyla 200 dava açıldı.

GZT'de yer alan habere göre; marka, Aralık 2022'de Avon ürünleri kullandıktan sonra kanser teşhisi konulan Amerikalı bir kadına 50 milyon dolardan fazla tazminat ödemek zorunda kalmıştı. Ve benzer şekilde kanser teşhisi konulan onlarca kişiye daha tazminat ödenmesine karar verildi.

Fakat ABD'deki iflas işlemlerine rağmen şirketin Amerika dışındaki faaliyetlerine devam edeceği açıklandı.

Şirket başkanı, iflas ile ilgili, yükümlülüklerin düzenli bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacağını söylüyor.

Etiketler avon iflas Amerika
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