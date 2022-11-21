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Ünlü market zincirinde skandal: Tarihi geçmiş ürünleri böyle sattılar

Ünlü market zincirinde skandal: Tarihi geçmiş ürünleri böyle sattılar
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Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda, ünlü market zincirinde tarihi geçmiş ürünlerin indirimli olarak satıldığı iddia edildi.

Sosyal medyada bir zincir markette satılan helvanın fotoğrafı gündem oldu. Paylaşımda helvanın tarihinin 1 ay geçtiği görüldü.

BAKANLIĞI ETİKETLEDİLER
Fotoğrafa bakanlığı da etiketleyen "denetle!" sayfasının paylaşıma "1 ay kadar geçmiş ürünler indirimli olarak satışa sunuluyor" notunu düşmesi dikkat çekti. Kısa sürede birçok kişiye ulaşan o paylaşıma yorum yağdı.

Etiketler skandal tarihi geçmiş ürün indirim
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