Ünlü market zincirinde skandal: Tarihi geçmiş ürünleri böyle sattılar

Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda, ünlü market zincirinde tarihi geçmiş ürünlerin indirimli olarak satıldığı iddia edildi.

Sosyal medyada bir zincir markette satılan helvanın fotoğrafı gündem oldu. Paylaşımda helvanın tarihinin 1 ay geçtiği görüldü. BAKANLIĞI ETİKETLEDİLER

Fotoğrafa bakanlığı da etiketleyen "denetle!" sayfasının paylaşıma "1 ay kadar geçmiş ürünler indirimli olarak satışa sunuluyor" notunu düşmesi dikkat çekti. Kısa sürede birçok kişiye ulaşan o paylaşıma yorum yağdı.