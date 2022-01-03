  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Ünlü NFT borsasında 2.2 milyon dolarlık vurgun

Ünlü NFT borsasında 2.2 milyon dolarlık vurgun

Ünlü NFT borsasında 2.2 milyon dolarlık vurgun

NFT pazar yeri OpenSea'da, 2.2 milyon dolarlık hırsızlık gerçekleşti. Olayın fark edilmesi üzerine platformda işlemler durdu.

Non-Fungible Token ya da kısa adıyla NFT'ler kripto para dünyasında kendine iyice yer etti. 

OpenSea koleksiyonluk ürünlerin satıldığı NFT pazarının en büyük borsası konunumunda. Burada kısa süre önce hırsızlık gelişti. 

NFT dünyasının en popüler koleksiyonlarından 15'i Bored Ape'den olmak üzere 16 NFT eser çalındı.

Hırsızlıkların toplam değerinin 2.2 milyon dolar olduğu belirtildi. Merkeziyetsizlik ve güvenlik tartışmalarını da beraberinde getiren hırsızlık nedeniyle OpenSea çalınan ürünlerin işlemlerini durdurdu. 

toddkramer.eth hesabı ürünlerinin sıcak cüzdandan çalındığını aktardı. MetaMask gibi bir platformun altyapısına çekilen ürünler hırsızların hedefi oldu. Bu cüzdanlar internete direkt olarak bağlı konumda. 

Kramer bir oltalama saldırısının hedefi olduğunu söyledi. Yani kendisine gönderilen bir linke tıkladıktan sonra NFT'leri çalındı.

Etiketler opensea nft borsası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mide bulandıran olay! 13 yaşındaki kızın hamile olduğu ortaya çıktı
Fox TV'nin ''Maske Kimsin Sen'' programına incelemesi
O Ses Türkiye'de ''yeni bir aşkın'' ilk izleri... İzleyicinin gözünden kaçmadı!
Kanadoğlu geri döndü: ''Erdoğan'ın suçu şiir okumak değildi''
Eczanelerdeki bitmeyen kuyruğun sebebi belli oldu
Nagehan Alçı'dan yeni yılın ilk bombası: Erdoğan'ın hapsi istenebilir
Beşiktaş'ın transfer listesi sızdı
Dolar, Euro ve altının enflasyon rakamlarına ilk tepkisi
Kangal köpekleri koyuna saldırdı! Sebebi hayrete düşürdü
İşte zamlı emekli maaşları! Kuruşu kuruşuna hesaplandı