Ünlü otel zinciri İstanbul Havalimanı’na sadece 6 dakika

Park Inn by Radisson İstanbul Airport Odayeri Hotel, bulunduğu lokasyon itibarıyla iş, tatil ve diğer amaçlarla seyahat eden tüm havalimanı yolcularının yanısıra, Yeni İstanbul Havalimanı ve çevresindeki işletmelerin çalışanları ile bol oksijen ve yemyeşil doğa eşliğinde zengin açık büfe kahvaltıyla güne başlayıp, mangalla veya şefin hazırladığı lezzetlerle devam etmek isteyen doğa severler için de eşsiz bir konaklama deneyimi sunuyor.

Park Inn by Radisson İstanbul Odayeri, meşe ormanlarıyla çevrili Odayeri Köyü’nde yer alıyor. Köyün hikayesi yaklaşık 140 yıl önce Bulgaristan ve Yunanistan’dan gelenlerin buraya yerleşmesiyle başlıyor.

Hıristo isimli bir oduncunun kendine tek odalı bir ev yapıp, civardan gelen herkesi ağırlamasıyla dilden dile “Hiristo’nun tek odalı evine gidelim” anlamına gelen “Odayerine gidelim” deyimi yerleşiyor ve köyün ismi “Odayeri” olarak kalıyor.

Yeni İstanbul Havalimanı ve Göktürk’e 6 dakika sürüş mesafesinde bulunan otel, renkli ve konforlu 200 yataklı 97 odası, doğa manzarası eşiliğinde lokal malzemelerle hazırlanan yerel ve uluslararası yemeklerden oluşan Garden Restaurant, yaratıcı kokteyllere ve zengin çay saati büfesine havuz manzarasının eşlik ettiği Lobby&Lounge Bar, akıllı toplantı konseptiyle verimli toplantılara ev sahipliği yapan dört toplantı odası, her türlü ekipmanın bulunduğu fitness salonu, zengin kütüphanesi ve aktivite alanlarıyla hizmet veriyor.

“Hayata renk kat” konsepti

“Hayata renk kat” konseptiyle tasarlanan standart, stüdyo, superior, junior süit ve süit odalarda çağdaş mimari anlayış ve misafirlerin konforu gözönüne alınmış. Uzun kalışlar için bazı odalarda küçük bir mutfak alanı ve giyinme odası bile yapılmış.

Günübirlik ziyaretçileri doğa manzarası eşliğinde, sakin bir gün ve deneyimli şeflerin hazırladığı leziz yemeklerin beklediği Garden Restaurant’ın önünde özel tasarlanmış barbekü bar ve geniş bir yeşil alan var. Burada mangal partilerinin yanısıra doğum günleri, şirket organizasyonları, kır düğünleri de yapılabiliyor.

Kırmızı, sarı, yeşil ve kahverengiye bürünen doğal atmosferiyle görsel bir manzara sunan Park Inn by Radisson İstanbul Airport Odayeri, Radisson’un “Akıllı Toplantı ve Etkinlik Konsepti” ile geliştirilen toplantılara da ev sahipliği yapıyor.

Yatırımcı grubun simgesi olan “Capra Hircus” kaşmir keçisi de, azim ve mücadelenin simgesi olarak otelin bahçesinde yer alıyor.