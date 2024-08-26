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Ünlü sigara markası iflasın eşiğine geldi

Ünlü sigara markası iflasın eşiğine geldi
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Almanya’da faaliyet gösteren Achern merkezli tütün ve sigara üreticisi TMCC (Tütün İmalatı ve Sigara Şirketi), iflas başvurusunda bulunarak Offenburg bölge mahkemesine başvurdu.

Gazete Pencere'nin haberine göre, iflas sürecinin ilk aşamaları başlatılmış olup, şirketin yeniden yapılanmasının mümkün olup olmadığını belirlemek için çalışmalar sürdürülüyor.

Geçici iflas yöneticisi Dirk Pehl, Achern’deki hukuk firması Schultze & Braun adına açıklamalarda bulunudu.

Çalışanların maaşları, Federal Çalışma Ajansı’nın sağladığı iflas yardımı ile Ekim ayına kadar güvence altına alındı.

TMCC'nin iflasının arkasında birkaç neden bulunuyor. 

Öncelikle, sigara paketleri için gerekli vergi pullarının önceden finanse edilmesi gereken yüksek sermaye gereksinimleri öne çıkıyor. 

Ayrıca, bir makinedeki arıza nedeniyle yaşanan üretim kaybı ve tütün tüketicilerinin talebindeki düşüş de iflas sürecini etkileyen diğer önemli faktörler arasında yer alıyor.

Etiketler sigara sigara markası iflas
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