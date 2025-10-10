  1. Anasayfa
  3. Ünlü spor markası Adidas'a 402 milyon TL'lik ceza!

Rekabet Kurumu, ünlü spor markası Adadis'a 402 milyon 327 bin TL para cezası uygulanmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu, Adidas Spor Malzemeleri Satış ve Pazarlama A.Ş. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Şirketin, yetkili satıcılarının yeniden satış fiyatlarına müdahale ederek 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği tespit edildi.

Kurul, 2 Ekim 2025 tarihli toplantısında aldığı kararla, Adidas’a 402 milyon 327 bin 305 lira 84 kuruş idari para cezası uygulanmasına hükmetti.

Soruşturma kapsamında Adidas’ın, bayilerinin ürünleri belirlenen fiyatın altında satmasını engelleyerek rekabeti kısıtladığı belirlendi. Karar, Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik uyarınca verildi.

 

