Ünlü spor markasının satışı için düğmeye basıldı

Milyarder Pinault Ailesi, dünyanın önde gelen spor markalarından biri olan Puma'yı satmayı düşünüyor.

Konuya yakın kaynaklara göre Pinault ailesi, Alman spor markası Puma SE'nin geçtiğimiz yıl piyasa değerinin yaklaşık yarısını kaybetmesinin ardından satış da dahil olmak üzere seçenekleri değerlendiriyor.

Milyarder ailenin danışmanlarla çalıştığını ve Anta Sports Products Ltd. ve Li Ning Co. gibi potansiyel alıcılarla iletişime geçerek ilgiyi ölçtüğünü belirten kaynaklar, görüşmelerin gizli olması nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemedi. Ayrıca, ABD'deki diğer spor giyim firmalarının yanı sıra Orta Doğu'daki egemen varlık fonlarını da araştırdıklarını belirttiler.

Pinault ailesi, Kering SA'nın da kontrol sahibi hissedarı olan Artémis aracılığıyla Frankfurt borsasında işlem gören Puma'da yüzde 29 hisseye sahip. Kaynaklar, ailenin herhangi bir anlaşmada büyük bir prim talep etmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

HİSSELERİ YÜZDE 50 DÜŞTÜ

Puma hisseleri, spor ve egzersiz ekipmanlarına olan talebin zayıflığı ve ABD gümrük vergilerinin etkisiyle ilgili endişeler nedeniyle son 12 ayda yüzde 50 değer kaybetti. Şirketin piyasa değeri şu anda yaklaşık 2,6 milyar Euro (3 milyar dolar).

Görüşmelerin devam ettiğini ve bir işlem gerçekleşeceğine dair bir garanti olmadığını söyleyen kaynaklar, şunları kaydetti:

22 BİN KİŞİLİK DEV İŞÇİ ORDUSU VAR

1948 yılında kurulan Puma, geçen yıl 281,6 milyon Euro net gelir ve 8,8 milyar Euro satış rakamına ulaştı ve dünya çapında yaklaşık 22 bin kişilik bir iş gücüne sahip. İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Portekiz Milli Takımı ve Danimarka Erkek Hentbol Takımı gibi takımların sponsorluğunu üstleniyor.

